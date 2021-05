Hoy por la mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Municipio luego de que se conozca que Bahía Blanca pasó a fase 2 respondiendo a su situación epidemiológica y hospitalaria. Participaron de la misma el Intendente municipal Héctor Gay, el secretario de gobierno Adrián Jouglard, y la presidenta del Consejo Escolar Local Fabiola Buosi.

3 días después de los anuncios por parte del presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, Gay explicó que esa demora en la comunicación se debió a que “los instrumentos legales para planificar las restricciones en la ciudad se demoraron demasiado. Hasta ayer a la noche no teniamos respuestas a nuestros interrogantes” a pesar de que minutos despues admitió que “Sabíamos lo de la fase 2 desde el viernes con el DNU del presidente, eso está claro, pero en la política eso queda oficializado con el decreto provincial”.

El intendente reconoció que las anteriores restricciones marcadas por la Provincia fueron efectivas: “Desde que pasamos de fase 4 a 3 tuvimos aproximadamente un 30% de caída en la circulación. La medida sirvió”. Además remarcó que “Estamos viendo en los últimos días un descenso de contagios. Estamos en una meseta alta, lo que más nos preocupa es la ocupación de las camas de terapia intensiva”. Restricción a las clases presenciales

Gay fue directo al mencionar que “no estamos de acuerdo con suspender las clases presenciales. No por una cuestión política, lo decimos con los números en la mano. No alteran la realidad epidemiológica“, aunque aún así desestimó que vaya a tomar alguna decisión para ir en contra del decreto en ese sentido: “Cualquier DNU tiene fuerza de ley, suponer que no se puede acatar o que nosotros no lo vamos a hacer es no entender los valores democráticos, lo hicimos siempre y lo seguiremos haciendo”.

Por su parte, Buosi destacó que “los números de la semana pasada indican que se ha sostenido el número de casos positivos en el ámbito escolar. Hay 49 docentes, 74 estudiantes y 9 auxiliares contagiados, con 72 burbujas aisladas. Por esto ratificamos la idea de que los contagios no están en las escuelas”.

Sobre las UCMAs

El intendente destacó la necesidad de ampliar el servicio de las Unidades de Cuidado Mínimo Ambulatorio en este contexto de gran ocupación hospitalaria. En ese sentido dijo que “estamos complejizando la UCMA de Cono Sur con oxígeno, lo mismo estamos tratando de hacer en el Hospital Militar para que los pacientes que no necesiten terapia puedan descomprimir los hospitales”. De todos modos, mencionó que la dificultad reside en que “el gran problema es que no tenemos más personal de salud“.

Fiscalización y transporte

Adrián Jouglard no fue claro a la hora de comunicar si finalmente, y como el DNU lo indica, el transporte público será destinado únicamente a trabajadorxs esenciales. Sobre esto dijo que “para el transporte público estamos pidiendo una ampliación de la normativa, es la primera vez que en Bahía Blanca va a haber restricciones en ese ámbito”. También desestimó que se vaya a seguir la recomendación del gobernador que plantea que se liberen los parquímetros para incentivar el uso de vehículos particulares.

Por otro lado, reconoció también la dificultad a la hora de controlar las distintas actividades que van a sufrir restricciones en nuestra ciudad: “Las actividades a fiscalizar son cada vez más y el equipo para hacerlo sigue siendo el mismo. El personal de fiscalización está para otras actividades que no tienen que ver con la pandemia, están haciendo un esfuerzo enorme”.