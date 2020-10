Ruben Motrich ex Secretario de la Sociedad Argentina de Inmunología e investigador CONICET

La Organización Mundial de la Salud calificó la estrategia de inmunidad de rebaño como “científica y éticamente problemática” para combatir la pandemia. En la ciudad, desde la Secretaría de Salud municipal insistieron en que estamos aproximandonos a la “inmunidad del rebaño”. Hablamos con Ruben Motrich ex Secretario de la Sociedad Argentina de Inmunología, investigador CONICET y profesor de la universidad nacional de Córdoba:”Hablar de inmunidad de rebaño con el COVID es irresponsable, porque se utiliza cuando uno vacuna para prevenir y no exponiendo a la población a la enfermedad. La inmunidad de rebaño se utiliza en vacunología, hablamos de personas inmunizadas que no va a volver a contagiarse”.

Motrich explicó que la inmunidad de rebaño para cada enfermedad se establece luego de estudios longitudinarios y años de investigación: “Además debemos saber si esa respuesta inmune se va a mantener en el tiempo, eso no se sabe con el COVID-19. Al no haber llegado todavía la vacuna la única herramienta que tenemos para cuidarnos como sociedad son las que conocemos: tapabocas, distanciamiento y cuidados personales”.