RUBÉN CORDI, DEL ÁREA DE CULTURA DEL CLUB VILLA MITRE

Rubén Cordi, actor y cantante, se acercó al estudio de Total Normalidad para contar sobre los talleres artísticos del Club Villa Mitre. «La oferta es muy interesante y está abierta a toda la comunidad»

En palabras de Cordi, el club es un lugar de encuentro y los talleres no requieren de habilidades especiales para participar. «Hay que acercarse a los talleres a pasar el rato, conocer gente y pasarla bien. Algo vas a aprender».

Por eso invitó a todos a anotarse, especialmente a aquellos que quieren realizar una actividad en el club pero no gustan de los deportes. «El arte despierta partes del cerebro que te hace cambiar y ser más sensible, pensar un poco en el entorno y no mirar tanto para adentro».