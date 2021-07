El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por un período hábil de 15 días a partir de la medianoche en el conflicto que por reclamos salariales mantienen la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y las cámaras empresarias de la actividad laboral. La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina mantiene un reclamo salarial y había anunciado un paro nacional de 4 horas por turnos para este jueves y el viernes.

Hablamos con Roxana Modarelli Integrante de la Comisión Directiva ATSA: “Nuestro gremio pide un 45% y lamentablemente estamos muy lejos. A partir del lunes iniciamos un plan de lucha. Ayer el ministerio dictó la conciliación obligatoria, que debemos acatar pero consideramos injusta. No se nos permite hacer el reclamo de la forma en que queríamos hacerlo. A través del estado nacional se otorgó un bono estímulo, pero hasta el día de hoy quienes tienen que pagarlo todavía no liquidaron la primera cuota”.

Modarelli explicó que en las últimas reuniones no hubo propuestas y muy poco diálogo: “En la seccional Bahía Blanca tenemos 2000 afiliados. En todo el país el número es muy importante. Y no tiene que ver con los hospitales sino también con otras áreas. Hay muchos pacientes que no logran recuperarse. Eso hace que uno baje un poco los brazos. Hace pocos días falleció una enfermera muy joven”.