Romina Pires, futura responsable de Políticas Sociales del Municipio

A tan solo 18 días del cambio de Gobierno -tanto nacional como local- el intendente electo Federico Susbielles anunció un importante número de funcionarios y funcionarias que lo acompañarán en el gabinete. Tal es el caso de Romina Pires, quien será titular del área de Políticas Sociales.

En comunicación con Radio Urbana, la actual concejal marcó que «el trabajo en el Concejo Deliberante me ha dado una lectura integral del Municipio. Las políticas sociales deben ser abarcativas, hay distintas intervenciones a realizar según cada sector. La mirada debe ser integral para todo Bahía Blanca. En ese sentido es muy importante la visión de los equipos de los empleados municipales, por lo que vamos a dialogar para marcar trazos de planificación estratégica».

Seguimos conformando nuestro equipo. Con orgullo y alegría les comunico que Romina Pires, será la responsable de políticas sociales de nuestro Gobierno. Es trabajadora social y dirige el ciclo de la licenciatura en Trabajo Social de la Unidad Salesiana. pic.twitter.com/DaB5gnaTOr — Federico Susbielles (@fsusbielles) November 17, 2023

«Es una Secretaría muy sensible, con problemáticas que atraviesan todos los sectores vulnerables de la ciudad. Tenemos un buen equipo con gente profesional, comprometida y con trayectoria para afrontar esos problemas, por lo que empezamos de forma positiva» Romina Pires.

En cuanto al traspaso de mando, Pires aseguró que «tengo situaciones a evaluar rápidamente a la hora de asumir, pero soy respetuosa de tiempos y procesos. La primera reunión de traspaso la tenemos este viernes, donde vamos a estar Diego Palomo y yo, con Marisa Pignatelli -actual secretaria de Políticas Sociales- y Leticia Tamborideguy -subsecretaria de Niñez-. Federico nos pidió que avancemos es ese sentido para ir trazando las líneas de trabajo y conocer qué Municipio dejan en materia de Políticas Sociales».

Por último, ¿Qué sucederá en la ciudad si el Estado nacional desfinancia los programas de políticas sociales que tienen llegada a nuestra ciudad? Detalló que «hay programas de inversión nacional en Bahía Blanca, hay centros de primera Niñez e infancias, está la tarjeta Alimentar. No es tan sencillo como parece con temas sociales, y con la pobreza que tenemos, creer que de un día para el otro se pueden sacar los derechos que hoy se tienen. No me quiero adelantar, soy precavida. Mi agenda de prioridades será la misma, y en tal caso habrá que ver con qué presupuesto nacional se contará».