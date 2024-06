Romina del Plá, diputada nacional por el FIT

La diputada nacional por el FIT, Romina del Plá, conversó con el equipo de Ahí Vamos respecto a la agenda legislativa a nivel nacional con el foco puesto en la Ley Bases, el cambio en la fórmula jubilatoria y el posicionamiento del bloque de izquierda, ya que la próxima semana retornará a Diputados la Ley Bases y existen varios interrogantes respecto a qué pasará tras ser aprobada en el Senado con cambios.

«Las tres opciones no son en bloque, hay un debate en proceso sobre cómo será la votación. Puede haber intereses cruzados, en cómo afectan los cambios del Senado. Desde la Izquierda tenemos una posición muy fuerte contra la ley, no vamos a modificar nuestra postura. Hay que tener en cuenta algunas modificaciones que vamos a defender que vienen del Senado, como Ganancias, la eliminación de Bienes Personales, pero la discusión pasa en cómo se hará. Hay antecedentes pero no con la magnitud de cambios que tiene esta. Hay debates de constitucionalidad, que se debatirán en el plenario de comisiones del 25, donde se resolverá cómo es un dictamen», dijo Del Plá tras describir la dinámica donde Diputados puede aprobar el texto original (omitiendo cambios del Senado), aceptar los cambios en la Cámara alta aprobando la Ley o directamente rechazar nuevamente el proyecto.

Si bien el gobierno nacional aspiraba a tener su ley para el 25 de Mayo, los tiempos legislativos y la falta de guía política hará que se retrase más de un mes en obtener una victoria final. «Esta ley pasa para este finde, el 25 [de junio] es el plenario de comisiones, pero se sigue negociando con Francos entregando de todo. Eso está en la mira, ya hemos tenido muchas sorpresas incluso entre los bloques que se dicen dialoguistas«, señaló Del Plá.

La diputada de izquierda también señaló que, más allá del protocolo impuesto por Patricia Bullrich, desde la izquierda insistirán en rechazar el proyecto en el recinto pero también con importante presencia en la calle: «Habrá movilizaciones, ya hay algunas por la libertad de los presos detenidos de manera arbitraria en la marcha del Senado, hay otros que siguen detenidos, todos con una causa abierta por una situación que generaron desde el propio Estado. Patricia Bullrich cree que puede hacer lo que quiera, que es acallar la protesta social a los balazos y golpes. Tenemos que tener claro que reprimen a todos, hay que salir a la calle en forma masiva porque vienen por todas las libertades democráticas».

«Vamos a defender los cambios del Senado como Ganancias, Bienes Personales y la moratoria previsional»

Del Plá mencionó las modificaciones realizadas en el Senado que desde el FIT intentarán sostener: «Todas estas leyes tienen esta orientación, beneficiar a manos llenas a los sectores más poderosos, a los banqueros y especuladores, con el blanqueo, el RIGI, la moratoria amplísima, Ganancias; y para los trabajadores es un ajuste en regla. Marin planteó con liviandad su ida, y demuestra que el problema es otro, están pagando los votos de algunas provincias, ahí está el punto central y los acuerdos, no en cuestiones operativas ni técnicas. Hasta hace un año y medio la planta de GNL era para Bahía sin el RIGI ni nada parecido. Esto no es una decision al azar, son todas extorsiones que tienen que justificar los votos a Río Negro para que la ley salga. Le costó mucho disimularlo al presidente de YPF».

Al finalizar la entrevista la diputada hizo mención respecto al posicionamiento del FIT y la abstención en Diputados al momento de votar el aumento jubilatorio propuesto por Unión por la Patria, la UCR y la Coalición Hacemos Federal: «Hemos tenido un rol muy activo en el tema jubilatorio, todos los miércoles a las 15 horas los jubilados y jubiladas reclaman una actualización real de las mismas. El tema no es solo el 8% que le han robado en el empalme entre la movilidad que existía en el Gobierno anterior y el decreto de Milei, sino en una verdadera actualización que beneficie a los jubilados. El dictamen de mayoría que salió aprobado es un incremento muy menor porque no parte de actualizar el haber, que es lo que venimos reclamando, que este llegue al mínimo del adulto mayor y de ahí aplicar que la actualización, la movilidad, sea por el IPC. Planteamos la variante más beneficiosa en cada ocasión. Sin la actualización, las jubilaciones Milei las ató a la inflación en el punto más bajo del pago de jubilaciones. Escucharlo decir que estas le ganan a la inflación cuando son una miseria, es desastroso».

Vale destacar que Del Plá transcurre sus últimas semanas como diputada nacional ya que cederá su banca a la exdiputada Mónica Schlotthauer: «Es un acuerdo entre los cuatro partidos del Frente de Izquierda que las bancas son compartidas, hay un debate interno de cuántos escaños le toca a cada uno. El esfuerzo está puesto en que todos los partidos que compartimos programas, la misma visión de las cosas, podamos compartir la banca para tener la experiencia que le significa. Si bien hay un programa común, cada partido le da su impronta a la dirigencia en Diputados».