Rodrigo Aristimuño, intendente de Coronel Rosales

Continúan las repercusiones del grave derrame de combustible en la ría de nuestra ciudad el pasado 26 de diciembre. El mismo sucedió por responsabilidad de la empresa petrolera Oiltanking, que funciona en el Puerto de Coronel Rosales. En ese sentido, el intendente del distrito vecino, Rodrigo Aristimuño, expresó en comunicación con Radio Urbana que «es muy temprano aún para medir las consecuencias concretas, no tenemos la información completa a esta altura. Habrá que esperar un poco más. La empresa se debe hacer cargo de todos los daños, directos e indirectos, y de la remediación en su totalidad. Hay que avanzar con la construcción de un viaducto para poder reemplazar el sistema de monoboyas».

A su vez, se refirió a la presentación judicial que hicieron en conjunto con Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca: «Veníamos hablando con Federico para preservar el estuario, y se pudo lograr esta presentación. Con el correr de los días tendremos novedades, pero las instituciones que sí tienen intervención ya han procedido, como la Prefectura con un sumario interno, y el Ministerio de Ambiente de la Provincia que aprueba los proyectos y la ejecución de planes de remediación. La semana pasada también vino gente del exterior para poder mitigar el impacto».

Tal cual lo expresado oportunamente, y en virtud del derrame de petróleo producido por Oiltanking en el estuario de Bahía, en conjunto con el intendente de Coronel Rosales @rodrigo_arist, realizamos una denuncia penal en el Juzgado Federal Número 1, a cargo del Dr Lopez Da Silva pic.twitter.com/tGgZu9JuHI — Federico Susbielles (@fsusbielles) January 6, 2024

«La empresa tiene sus argumentos, ellos sostienen que hubo una falla del barco; deberán esperar a expedirse todos los organismos en la auditoria. Les esgrimí nuestra posición sobre la situación y nuestra forma de actuar. Los debates se darán en el lugar correspondiente. La monoboya está desafectada porque se esta haciendo un recorrido submarino. Está trabajando una sola de las boyas. Hay que esperar todas las pericias para saber qué sucedió» Rodrigo Aristimuño.

Por otro lado, el intendente celebró la llegada del Operativo ‘de Sol a Sol’, destinado a garantizar la seguridad de la temporada turística. Dijo que el operativo «es fundamental para cuidar no solo a los turistas sino a los residentes y trabajadores de Pehuén Co. Aún así, todo está supeditado a la economía de la Provincia. El programa tiene un costo importante, es una medida fuerte del gobernador poder darle continuidad. No es un buen año en materia de alquileres, las medidas del Gobierno nacional han afectado a la temporada. Esperamos a ver cómo pasa enero y febrero para medir la temporada. Estamos viendo mucha asistencia durante los fines de semana».

Por último, Aristimuño resaltó que, a pesar de la coyuntura económica nacional, «la inversión en Rosales sigue estando presente, veremos cómo se desarrollarán en adelante porque las medidas del Gobierno nacional han tenido fuertes consecuencias en términos de desarrollo económico. Todas las especulaciones que habíamos tomado en esos aspectos han quedado atrás con las medidas de este Gobierno».

Esta mañana estuve presente junto a Carla Spurio, Delegada de Pehuen Co, Gabriel Schaab, Director de Turismo, Gabriel Álvarez, Secretario de Seguridad y miembros del Gabinete Ejecutivo en el acto de inicio del operativo "De Sol a Sol" Dicho operativo tiene como objetivo… pic.twitter.com/O3B6LnVIP0 — Rodrigo Aristimuño (@rodrigo_arist) January 7, 2024