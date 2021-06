La Secretaria de Políticas Universitarias expuso algunos de los resultados de una serie de encuestas sobre el desarrollo de las actividades del sistema universitario nacional en el contexto de pandemia.

Hablamos con Rodolfo Tecchi, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en relación al impacto de la pandemia en las rutinas educativas de las universidades

“Nos sorprendieron los resultados, muestran un grado de satisfacción muy alto sobre el 2020 a pesar del contexto de pandemia”.

Y señaló que más del 90 % de profesores han contestado que pudieron dar clases a distancia.

Con la presencia de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación dio a conocer esta semana algunos de los resultados de las encuestas sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en las rutinas educativas en las universidades, realizadas entre septiembre y noviembre del 2020.

“Vamos camino en la educación superior a un formato bimodal entre presencial y virtual”.

Los primeros resultados de la encuesta evidenciaron que, en pocas semanas, las instituciones universitarias pudieron implementar una adaptación a la virtualidad de sus currículas en su mayoría. “La discusión de presencialidad o virtualidad está lejos de nuestros intereses”, subrayó el presidente del CIN, Rodolfo Tecchi. “Los resultados de esta encuesta son una respuesta contundente a algunos oídos sordos que no escuchan nuestro trabajo, pero ya sabemos que no hay peor sordo que el que no quiere oír”, cerró.

“En el caso de la universidad, al contrario del resto de los niveles, se venia realizando un uso cada vez más intensivo de campus, aulas virtuales, conexión entre alumnos y docentes por aplicaciones”.

Por su parte, el ministro Nicolás Trotta alentó el trabajo conjunto en defensa de la agenda universitaria y, en ese sentido, aseveró que será fundamental continuar con la inversión en el fortalecimiento del uso de las tecnologías. “Este es un proceso que nos va a permitir garantizar la virtualización educativa en el mediano plazo, porque la educación pública es la herramienta de desarrollo de nuestro país”, concluyó

En tal sentido, Rodolfo Tecchi aseveró: “El Ministro Trotta anunció la inversión de 1500 millones para invertir en aulas hibridas, también dar becas de conectividad, equipamientos informáticos”.

Antes de finalizar, reconoció que en Argentina el acceso a internet todavía no es democrático y “encima tenemos sectores en contra de que sea accesible. Debemos trabajar para que la conectividad llegue a todos”.