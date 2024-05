Roberto Arcangel, triunviro de la CGT local

El día de ayer se llevó adelante en nuestra ciudad una movilización sindical en el marco del Día del Trabajador. La convocatoria se realizó en la sede de la CGT local, ubicada en la esquina de Mitre y Rodríguez. Allí, la dirigencia gremial local leyó un comunicado rechazando fuertemente las modificaciones en materia laboral y previsional que el Gobierno de Javier Milei busca implementar a través de la Ley Bases, que ya recibió media sanción en Diputados.

Roberto Arcangel es el secretario general del gremio de Camioneros de Bahía Blanca, así como también triunviro de la CGT a nivel local, y aseguró en comunicación con Radio Urbana que «los trabajadores estamos muy preocupados por lo que está pasando, más allá de que algunos de los nuestros también votaron esta línea política. Se votó a un Presidente que está haciendo lo que dijo, no nos podemos sorprender. Es preocupante por lo que se viene, a la persona sin trabajo se le complica la vida personal. Con las distintas movilizaciones intentamos que los que nos gobiernan entiendan que este no es el camino, sacar derechos a los trabajadores y a los que producen es como sacarle el motor a un auto. En ese sentido, si es necesario hacer un paro nacional se hará. Cuando el país estuvo en las peores, el Movimiento Obrero puso el pecho para salir adelante».

Comunicado CGT REGIONAL BAHÍA BLANCA pic.twitter.com/XuHobGC94Z — CGTBahia (@BahiaCgt) May 1, 2024

«Nosotros le advertimos a los trabajadores que esto podía suceder. No los entregamos, ellos miraron otra opción. Milei decía que había que sacar a la casta y señaló que eran los políticos, pero evidentemente estamos todos metidos en la casta» Roberto Arcangel.

El sindicalista agregó que «la gente no se equivoca cuando vota, los que se equivocan son los dirigentes. Los trabajadores votaron con esperanza y creyendo en el discurso de la casta, y les mintieron. Votan para que quienes gobiernan les den una vida digna y un contexto adecuado. Hay que decirle al Presidente que está perjudicando al país con su rumbo. Todos los puntos en materia laboral de la Ley Bases tienen su importancia, todos implican un cambio en contra de los trabajadores. La quita de derechos no está bien bajo ningún aspecto. Estamos llegando a niveles de esclavitud. A muchos trabajadores se les hace difícil vivir, y ni hablar de los que no tienen trabajo».

Consultado sobre la restitución del impuesto a las ganancias que plantea la Ley Bases, Arcangel aseguró que «este Gobierno le quita al que menos tiene para darle al que más tiene. Es una discusión histórica, que los trabajadores tengan que pagar y quienes tienen grandes fortunas reciban exenciones es una locura, es el mundo del revés. Y lo votaron los trabajadores. Los empresarios saben cual es el objetivo, y este era uno».