Hoy se celebra el día nacional del trabajador camionero. Hablamos con Roberto Arcángel Secretario general del Gremio de Camioneros : “Ha sido un año muy raro para todo el mundo. En particular para camioneros las actividades siguieron funcionando, nunca paramos de trabajar por una cuestión esencial de la actividad para la economía del país”.

Arcángel realizó un balance del año en pandemia en torno a la actividad camionera: “Tuvimos vaivenes en algunas actividades que han decaído, pero no fue el eje principal, se han mantenido la mayoría de las actividades y el trabajo. No hemos tenido grandes despidos, solo problemas d e merma de trabajo que no han sido significantes”.