Roberto Árcangel, secretario general de la CGT seccional Bahía Blanca

Como ya fue anunciado, hoy se llevará adelante el primer paro general con movilización por parte de la CGT al Gobierno nacional de Javier Milei. Tiene por objetivo frenar la aplicación del DNU y la aprobación de la Ley Ómnibus en el Congreso, que modifican profundamente la legislación laboral vigente en nuestro país. ¿Cómo se llevará adelante en nuestra ciudad?

Roberto Árcangel es uno de los tres secretarios generales de la CGT seccional Bahía Blanca, además de secretario general del sindicato de Camioneros local. En comunicación con Radio Urbana afirmó que «estamos convocando para las 13:00, y juntarnos 13:30 en Estomba y Sarmiento. Vamos a hacer una vuelta alrededor de la Plaza Rivadavia hasta Belgrano, y volver al sector del Concejo Deliberante para entregar un petitorio a la presidenta del cuerpo. La marcha es para que los legisladores de cada Provincia o Municipio sepan que los trabajadores no estamos de acuerdo ni con del DNU ni con la Ley. Si la hacemos solo en CABA parece que las otras provincias no participan. Hay organizaciones gremiales que tiene representación en la zona, y algunos trabajadores se movilizarán hasta acá».

«El Gobierno pone un teléfono para denunciar si te aprietan para ir a la marcha y no hay uno para denunciar a empleadores que aprietan a los trabajadores para que no ejerzan su derecho a huelga» Roberto Arcángel.

En este sentido, el sindicalista agregó que «la gente común no se equivoca al votar, lo hacen con esperanza y creyendo en un cambio. Milei hablaba de la casta, y resulta que el ajuste lo hizo con los trabajadores. Fue todo lo contrario a lo que dijo en campaña, que iba a terminar con los privilegios. CGT declaró el paro con movilización y diferentes organizaciones, como CTA u organizaciones sociales con poder de convocatoria, pidieron adherirse a la misma. Nos pareció bien porque los afectados somos todos».

A su vez, el camionero opinó sobre el rol del movimiento obrero dentro de la oposición. Aseguró que «los únicos atacados con las medidas fueron los trabajadores. El Presidente ganó las elecciones porque nuestros políticos no han hecho las cosas que corresponden. El movimiento obrero es el único que está organizado, y eso a los políticos no les gusta. El trabajador no quiere estar siempre en pelea, quiere vivir bien. Parece que es imposible para nosotros irse de vacaciones, poder mandar a nuestros hijos a la escuela y vivir tranquilos».

Por último, Arcangel se refirió al proyecto del Gobierno nacional de reinstalar el pago de impuesto a las ganancias para quienes perciban hasta $1.350.000, haciendo pagar a 800.000 trabajadores que hoy no lo hacían: «Nosotros venimos luchando en contra del impuesto a las ganancias porque el salario no es ganancia, y menos con este margen de inflación. Lo que se gana es insuficiente, y si hay un convenio que te permite ganar bien le pasa estas cosas, que te cobren por ganar bien».