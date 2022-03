Ricardo Tapia Villa Mitre

Villa Mitre comenzó con el pie derecho el Torneo Federal A. El tricolor derrotó 2-0 a Huracán de Las Heras como local. El tucumano, Ricardo Tapia, dialogó sobre lo sucedido en El Fortín.

La importancia de arrancar una nueva temporada con un triunfo, así lo destacó Tapia: “De local tenemos que tratar de hacernos fuertes, y obviamente que arrancar el torneo ganando es importante para nosotros”

Sobre el tramite del encuentro: “Golpeamos en los momentos justos, si bien en el partido fue complicado y en otros fuimos superiores, teníamos que intentar crear situaciones para llegar rápidamente al gol” dijo Tapia.

Consultado por como se ha sentido durante el partido: “Durante los 90 minutos me he sentido bien, y lo de la gente es para sacarse el sombrero, fue una fiesta el domingo. En lo personal, me han tratado bien, y creo que dentro del campo de juego se noto mucho eso, no se noto que era un equipo que estaba recién armado”

Se viene un campeonato largo y parejo: «Va a ser un torneo duro, el visitante también va a proponer lo suyo, si nosotros queremos conseguir el objetivo vamos a tener que ser protagonistas tanto de local como de visitante”

“Nosotros nos preparamos para ser protagonista siempre, hay un solo objetivo, la verdad que hay que trabajar duro para lograrlo y depende de nosotros en cada fecha”

Así se definió como jugador el volante tucumano: “Para el que no me conoce, soy un jugador que la pelea siempre, en cuanto a la actitud voy a dejar todo por el equipo y haciendo lo mejor para el grupo”

Por último, detalló lo que puede llegar a pasar ante Sansinena: “Sabemos que va a ser un partido duro, ellos vienen de una derrota y van a intentar hacerse fuerte de local, mas en una cancha donde la dimensión no es la misma que la nuestra, pero nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego también”