El día de mañana, el Concejo Deliberante será sede de una interesante charla ligada a los proyectos industriales y productivos que se planean para nuestra ciudad. El orador será Ricardo Partal Silva, presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas (OMCPL), quien presentará la idea de generar un Corredor Bioceánico Transandino del Sur, con el fin de unir el Puerto de Bahía Blanca con el de Talcahuano en Chile.

El titular de la OMCPL resaltó en comunicación con Radio Urbana que «este proyecto lo venimos trabajando desde el 2001. Es un desarrollo ya constituido con cámaras empresariales, las instituciones del lado argentino, las provincias con dos regiones de Chile. Hoy estamos trabajando en lo que es ferroviario, y ya hay 35 kilómetros de vías soldadas. A ese corredor hemos agregado el trabajo por la Zona Franca, así también uniríamos las zonas francas a través del Atlántico y Pacífico, lo que es muy importante porque abarata y mejora el tránsito de carga en el momento de tributar en cada país».

«Podemos llegar a un buen puerto con avances, dado que la CAF nos acompaña con distintos proyectos para generar este Corredor Bioceánico, que es completamente viable» Ricardo Partal Silva.

En ese sentido agregó que «este corredor fue muy bien visto en el nivel internacional, y lo justificamos como logística pura. Estamos certificados para el Asia Pacífico y toda Europa. Hoy se está utilizando, si bien no es bioceánico todavía literalmente. Dentro del corredor también trabajamos lo ferroviario, pero no estamos de acuerdo con que el tren pase por ciudades con cargas peligrosas. Es un tema complicado de trabajar porque pasa por lugares muy productivos. Presentamos una alternativa que no afecta el tránsito de mercancías y personas, así como tampoco a ninguna vivienda, pasando por un lugar casi desértico de gente, población y sector productivo».

¿Qué es la OMCPL? Partal Silva explicó que «se trata de un observador mundial de la logística compuesto por 90 países. Estamos generando un observatorio mundial de logística preventiva, que no se trate solo de pagar un seguro para prevenir accidentes en el transporte de carga, sino tener en cuenta situaciones como pandemias, terremotos, maremotos, huracanes, problemas submarinos, todo lo que genere en las cargas problemas de malfunción. Quien lleva carga de un lugar a otro podrá ver a través de una app hacia donde lleva sus cargas y si esos lugares tienen algún tramo de disrupción y poder desviar el trayecto. Estamos relacionados a cámaras empresariales, a logísticas internacionales, profesionales y amparados en nuestra organización mundial».