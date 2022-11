Ricardo Moccero, intendente de Coronel Suárez

El día de ayer Coronel Suárez recibió la visita del gobernador provincial Axel Kicillof junto con una comitiva de sus ministros, legisladores, intendentes y referentes de la zona. Allí, inauguró la Escuela Secundaria N°5 en la localidad de Santa Trinidad, una colonia ruso-alemana de 4.000 habitantes ubicada a 10 km de la cabecera de distrito. La obra beneficiará a 247 chicos y chicas.

La visita contó, además de la presencia del gobernador, con el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; y el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, quien explicó en comunicación con Radio Urbana que «estamos contentos porque es una obra emblemática, la iniciamos en 2015 y en los cuatro años de Cambiemos la paralizaron. Nosotros a pesar de la pandemia la reactivamos. Es algo que le prometimos a la comunidad y tuvimos que cumplir, como corresponde».

“No fue casualidad que las obras en esta escuela se paralizaran durante una etapa en la que se aplicaron políticas económicas que promovían el endeudamiento y la fuga. Con esa visión en la que el Estado excluye, no hace falta más educación: no se construyen escuelas y universidades cuando no se apuesta por el trabajo y la industria nacional”, Axel Kicillof.