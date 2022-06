Ricardo Moccero, intendente de Coronel Suárez

Con la presencia del gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, se inauguró en Coronel Suárez un Mercado Concentrador Frutihortícola, de características únicas en el sudoeste bonaerense. Desde el Gobierno provincial afirmaron que se trata del «primer canal mayorista de comercialización de la región, que cuenta con 14 puestos que abastecen de frutas y hortalizas destinadas al consumo local y regional«.

Quien celebró la iniciativa fue Ricardo Moccero, intendente de Coronel Suarez. El jefe comunal marcó en comunicación con Radio Urbana que «es una decisión política del gobernador de sacar los mercados concentrados al interior para abaratar los costos. Cualquier productor que quiere comerciar su mercadería debía ir a Bahía Blanca, lo que encarece mucho».

Moccero mencionó también que la creación de este marcado tiene dos objetivos en simultáneo: el ya mencionado de abaratar los costos para los productores de la región, y en consecuencia que ese ahorro llegue también a los bolsillos de la población. Dijo que «queremos hacer un control de precios para que los beneficios lleguen a todos los habitantes de Coronel Suarez. Queremos abaratar el costo de la canasta familiar para el distrito».

«A través de la OMIC hacemos un control de precios permanente, y a partir de hoy vamos a hablar con todos los comerciantes para que abaraten el precio. El control va a ser estricto, porque sino no tiene sentido el esfuerzo. Quien no respete eso no podrá comprar en el mercado» Ricardo Moccero.