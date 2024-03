Ricardo Kloster, delegado regional del Instituto de la Vivienda de la Provincia

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó el día de ayer nuestra ciudad en medio de una amplia agenda. Por un lado, entregó tres ambulancias y equipamiento para el equipo de guardaparques de la región. A su vez, entregó la escritura de su hogar a 384 familias bahienses y recorrió las obras de construcción de 145 viviendas más. Por último, firmó un convenio para la realización de obras de distinta índole en barrios populares de Bahía Blanca.

Uno de los funcionarios que acompañó al gobernador en su visita fue Ricardo Kloster, quien es delegado regional del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. En comunicación con Radio Urbana, marcó que «los anuncios van en el sentido de ratificar la política que lleva adelante el gobernador en la cuestión del hábitat. Desde el año pasado con el cambio de Gobierno nacional el mensaje fue claro: las viviendas ya iniciadas se iban a terminar, buscando los recursos para ello. En Bahía Blanca se visitó uno de esos convenios donde se están construyendo 145 viviendas que cuentan con el 55% de avance».

A esto se suma la entrega de escrituras, las cuales «están enmarcadas en el programa ‘Mi escritura, Mi Casa‘, llevada adelante por el gobernador, que busca regularizar la cuestión dominial. Busca solucionar los problemas de quienes durante muchos años están ocupando una vivienda social y le cuesta acceder a una escritura porque no posee los recursos necesarios. No es solo Bahía Blanca, se está llevando a cabo en toda la Provincia; ya se han entregado 100.000 escrituras en esta gestión, y hay unas cuantas más para regularizar. Es un atraso de años sobre el que este Gobierno ha decidido avanzar».

¡384 familias de Bahía Blanca ya tienen la escritura de su casa! Junto a @fsusbielles y @juanmmena entregamos los títulos de propiedad que los vecinos tanto necesitaban. Una política que venimos desplegando en toda la provincia porque es un acto de reparación. Siempre nos… pic.twitter.com/e29qcbr7ib — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 13, 2024

«Con solo tener la vereda perimetral implica que quienes van a trabajar o estudiar diariamente, no lleven doble calzado para cambiarlo en un día de lluvia. Es un cambio muy importante que empieza a mejorar su vida» Ricardo Kloster.

Por otro lado, el funcionario se refirió al convenio firmado entre el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar obras en barrios populares: «Permite que Bahía Blanca cuente con los recursos para avanzar sobre la infraestructura básica en barrios vulnerables. Que cuenten con lo mínimo: cordón cuneta, cloacas, pavimentación, alumbrado, escuelas, etc. Para esto se destinarán $10 millones de dólares, volcados en sectores que no podrían mejorar su calidad de vida si el Estado no se mete. Estamos contentos con el trabajo que llevará en conjunto con la Municipalidad. El gobernador fue claro, seguirá buscando recursos para seguir trabajando en esta dirección. El Estado debe buscar la forma de que haya equidad de acuerdo a cómo vaya creciendo la ciudad y la Provincia».

Por último, Kloster agregó que, a pesar de la realidad económica, «los convenios están volviendo a sus tareas con algunos cambios en los plazos por las modificaciones de precios en los últimos meses. Queremos terminar lo que estaba en marcha, pero hay que buscar recursos para iniciar obras nuevas, porque la necesidad habitacional continúa. Hay propuestas que se están analizando, pero confirmamos que lo que está en marcha continuará con el acompañamiento desde el Municipio y la Provincia. En mayo se hará un operativo de censo de familias de Bahía Blanca en barrios populares, y todo lo que tiene que ver con la vivienda social seguirá hacia adelante».