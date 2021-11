El Instituto de la Vivienda de PBA se encuentra llevando adelante el proyecto, junto a la cooperativa “Pago Chico” la construcción de 25 viviendas con una inversión de más de 111 millones por parte del gobierno provincial.

Hablamos con Ricardo Kloster, Delegado del Instituto de la Vivienda PBA en Bahía Blanca: “Es una obra iniciada hace pocas semanas, estamos en trabajos preliminares. Son 25 viviendas parte de las obras que lleva adelante Provincia a través del Instituto de la Vivienda. Es una inversión que tiene que ver con las viviendas y la infraestructura necesaria, cordón cuneta, servicios, entre otros”.

Kloster explicó que hace unos años se entregaron 26 viviendas, y tienen previsto llegar a 82 en una tercera etapa: “Son 25 familias, 100 personas. Hablamos de viviendas sociales pero cada una de ellas se construye en un lote de 10×25. Viviendas de 2 dormitorios».

El delegado del Instituto de la vivienda analizó la falta de acompañamiento del municipio: “El Registro Único de postulantes de la Municipalidad, que hace años no se actualiza, hablaba de una gran cantidad de familias que no contaba con techo propio. El hábitat hay que abordarlo de forma integral con organizaciones sociales, universidades, municipios. Hacer vivienda no es hacer casas, hay que resolver un montón de situaciones”.