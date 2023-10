Raúl Timerman, politólogo

Tras el apoyo explicito de Patricia Bullrich, presidenta del PRO, al candidato Javier Milei, se rompió Juntos por el Cambio. Tanto Larreta como el radicalismo se expresaron en contra de esta posición, y dieron libertad de acción a sus dirigentes para apoyar al candidato que prefieran, y la Coalición Cívica llamó al voto en blanco.

El politólogo Raúl Timerman se expresó en comunicación con Radio Urbana: «Este es un error político de Macri que favorece a Sergio Massa, porque separó a los moderados de los extremistas. Los halcones se van con Milei, y las palomas, que son mayoría, quedan en libertad de acción frente a un balotaje. Mucha gente todavía no decidió su voto, y muchos dirigentes como los que hablaron ayer se declararon neutrales, y todavía no sabemos por quién van a votar. Cuando esa gente decida, lo van a hacer por la negativa, a uno en contra del otro, y está claro que los moderados no quieren que Milei sea presidente. Massa ofrece un gobierno de unidad nacional para cooptar estas opiniones de forma individual».

«Bullrich de esta manera prácticamente le da término a sus carrera política dándole apoyo a alguien que es menos que ella, siendo uno más de los muchos errores que cometió durante la campaña. La consigna del fin del kirchnerismo es lo único que tienen en común Milei y Bullrich, toma esa propuesta para lograr el apoyo» Raúl Timerman.

Por ello es que Timerman vaticinó que «Massa va a explicitar la consigna de la unidad nacional, y va a recoger la consigna del orden que impulsaba Patricia Bullrich. Este domingo surgió un nuevo liderazgo, Massa estaba solo, no nombró a otro dirigente, y se impuso como el jefe del espacio. La decisión de este acuerdo entre Milei y Bullrich fue un golpe de suerte para Sergio Massa, ahora el sector de Juntos por el Cambio que no se unió a Milei se irá plegando al Gobierno de unidad nacional».

Por último, aseguró que «la brutal remontada de Massa se produjo en los últimos cinco días. Tras las PASO cuajó el temor al riesgo que representaba Milei, y la alternativa diferente al libertario era Sergio Massa, siendo Bullrich muy parecida. Unión por la Patria remontó mucho en el Noroeste argentino, y Axel Kicillof realizó una elección extraordinaria. El 90% del crecimiento de Massa se dio en la Provincia de Buenos Aires«.