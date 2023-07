Raul Timerman, analista político

Una vez decididos los y las precandidatas de cada espacio político de cara a las próximas PASO, las encuestas empiezan a marcar tendencias más claras. Hoy en día, el actual ministro de Economía Sergio Massa se perfila como el más votado a nivel individual, mientras que el espacio de Juntos por el Cambio pareciera ser el partido con mayor intención de voto.

Raúl Timerman, reconocido analista político, aseguró en comunicación con Radio Urbana que «la situación de Unión por la Patria ha mejorado, estaba en 24% y ahora es cercana al 30%. Se produjo una recuperación por el tipo de campaña de Massa: una campaña de gestión con presencia territorial y mediática. Las etapas en los procesos electorales están muy diferenciadas. Lo que se hace en las PASO es trabajar sobre las internas en las coaliciones. La verdadera campaña competitiva con el otro comienza en las generales«.

En líneas generales, afirmó que «dentro del 30% oficialista, hay 9 puntos que opinan que la gestión de este Gobierno es mala. Esa gente vota pensando que la derecha es muchísimo peor. Los que piensan de una forma más a la izquierda que al centro, se van a quedar dentro del espacio buscando ese voto útil para evitar que gane Juntos. A nivel nacional, el 60% del electorado general quiere un cambio y el 30% quiere continuidad. De cara a las generales, Massa tendrá que convencer que representa un buen cambio, la gente en su mayoría no quiere continuar de esta manera».

«Hay que tener en cuenta todos los problemas que tienen las encuestas. Si uno presenta la grilla de candidatos, el 90% elije uno. Pero un 50% no lo tiene totalmente decidido. Es decir, la mitad de los votos son muy débiles, lo que genera mucha dificultad al encuestador» Raúl Timerman.

Por otro lado, marcó que «en Juntos por el Cambio la competencia es más pareja, allí cada uno quiere posicionarse de cara al electorado propio. Una vez que se decida quien es el candidato se buscará ampliar la masa electoral. En Unión por la Patria, Massa está muy diferenciado de Grabois, es una PASO particular en el espacio. En las generales seguramente se van a alinear todos dentro. Hoy tienen alrededor de un 30% de voluntad de voto».

En cuanto a la situación en las elecciones a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el analista aseguró que «a Kicillof en las encuestas le da bien siempre y cuando Avanza Libertad tenga un buen volumen de voto, teniendo en cuenta que en Buenos Aires se gana en la general. Además, Kicillof ya tiene un electorado propio más allá del espacio al que pertenece«.

Por último, Timerman se refirió a la situación de Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza: «Juntos por el Cambio tiene un 35% de intención de voto, Unión por la Patria un 30%, y Milei está entre un 20% y 22%. Es decir, cayó pero no tanto; todavía no está desbarrancado pero su caída favorece a Patricia Bullrich en la interna. La tendencia es a la baja, por lo que no se descarta que llegue al día de las PASO con un 16%».