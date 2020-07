Raúl Ferrara abogado laboralista

Trabajo en tiempos de cuarentena: teletrabajo, plataformas digitales y el nuevo paradigma de les trabajadores. “Casi el 100% de los trabajadores tienen menos de 29 años y, uno de cada 4 jóvenes está en situación de desocupación, en ese contexto parece una salida laboral simple”, contó el abogado laboralista, Raúl Ferrara y asesor del Ministerio de Transporte.

Además, “Hoy más del 90% de los repartidores de plataformas digitales son cuentapropistas o monotributistas”.

Raúl Ferrara fue Director Nacional de Fiscalización del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), Director Provincial de Asuntos Legales y Director Provincial de Inspecciones del MTBA, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

“El contexto sindical argentino te encuadra por actividad, el empleador es la plataforma y hay distintos modelos sindicales que podrían aplicar. No veo que un sindicato de aplicaciones responda a nuestro modelo sindical y que le de cobertura, hay plataformas tan variadas que lo que los une es la herramienta. Se debe reconocerse el derecho a afiliación y la relación de dependencia que otorga salarios, condiciones y les aplica sanciones” y que “son calificados, sancionados y hasta excluidos del sistema de no cumplir ciertas condiciones. No se puede aplicar la lógica de la meritocracia para otorgar derechos laborales”

El neoliberalismo, controla los modos de subjetivación convirtiendo en instrumento de gobierno la precarización.

“La primer plataforma de delivery inició sus actividades en 2016 en Argentina, en aquel entonces reconocían la relación de dependencia. No fue casualidad que prosperaron durante un Gobierno Nacional donde se procuro hacer reformas laborales regresivas”

El teletrabajo se encuentra muy cerca de ser legislado a instancias de la aprobación en Diputados de un proyecto unificado y con amplio apoyo de todas las fuerzas que ya cuenta con dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo del Senado para ser tratado en la próxima sesión.

“Debemos procurar generar empleo de calidad, estas plataformas precarizan derechos”, enfatizó.