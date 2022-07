Finalmente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires firmó la resolución para la llegada de $17.400.000 correspondientes a la última cuota de pago para adecuación de los sistemas de gas en las escuelas bahienses. Se estima que son 4 los establecimientos educativos que todavía necesitan terminar esas obras en la ciudad.

Sobre esto habló Raúl Ayude, consejero escolar por el Frente de Todos, quien detalló que «fue una preocupación muy grande no llegar en tiempo y forma con las obras terminadas. Este monto es el que faltaba para finalizar la totalidad de las mismas. Nos quedan 4 escuelas; la secundaria N°21 sobre Zapiola, que comparte con la escuela primaria N°7; la secundaria N°23 que es chiquita, con menos de 100 alumnos; la primaria N°11 que es bastante grande y también falta que termine la obra; y la escuela N°17 está por terminarse pero sigue con calefacción eléctrica».

Consultado por la cantidad de alumnos y alumnas que se educan en edificios donde restan finalizar los trabajos, estimó que «unos 800 chicos están afectados por esta situación. Igualmente, que una sola escuela que no tenga calefacción en invierno es un hecho que no debería suceder. No es un tema de contar chicos afectados».

La EEST 4 tiene gas y calefacción. Es cierto que esto debió estar terminado y no sufrir estas dificultades.

«Tenemos el compromiso de las empresas y se van solucionando los temas. Tenemos la tranquilidad de que la semana que viene va a impactar el dinero como para acelerar y terminar las obras que faltan» Raúl Ayude.

¿Qué sucede en aquellos 4 establecimientos que hoy no cuentan con el servicio de gas? El docente explicó que «las escuelas con las obras más atrasadas cuando llegó el frio se pasaron a electricidad y se pusieron caloventores. Lo que se hace es templar las aulas antes que los chicos ingresen. Entendemos que es un paliativo mientras avanzaban las obras, más que nada en las escuelas más complicadas».

A su vez, Ayude marcó que «hay una resolución provincial que dice que cuando las aulas tienen menos de 10 grados la comunidad educativa puede decidir qué hacer, para proteger a los chicos y los trabajadores. Cuando hay una semana de ola polar las escuelas se protegen, hacen que los chicos entren una hora más tarde o no tengan clases».

Por último, el consejero escolar resaltó la labor del gobernador provincial al recordar que «Kicillof se encontró con más de 3 mil escuelas afectadas por falta de gas. Allí se comenzó una inversión histórica con cosas que no se habían hecho con anterioridad. Estás obras se arrancan con una intención de seguridad y respeto».