A partir del día de hoy, las y los vecinos de Ingeniero White tendrán la posibilidad de renovar su licencia de conducir en su Delegación municipal. El trámite estará disponible únicamente para renovaciones comunes; no podrán tramitarla quienes tengan más de 69 años o quieran sacar su primer carnet de conducir.

Ramiro Frapiccini, director general de Movilidad Urbana del Municipio, marcó que «a partir de hoy ya empezamos a tomar trámites en la delegación de Ingeniero White, hoy ya tenemos 10 turnos dados a vecinos de aquel lado de la ciudad. Cada persona puede elegir la opción que le quede más cómoda: la delegación de White o el Paseo del Sol. Funcionará de 8 a 13, mismo horario donde atiende la delegación, y hay 15 turnos disponibles por día».

📢A partir del lunes comenzará a funcionar la nueva oficina de Licencias de Conducir en Av San Martín 3466, Ing White 🕜Atenderá de 8 a 13 ✅️Se podrá realizar el trámite de renovación común hasta 69 años de edad 💻Los turnos se pueden solicitar en https://t.co/tIy7WuZ78M pic.twitter.com/m33QAwN8Mb — Gestión Urbana Bahía (@GestUrbanaBahia) September 15, 2023

El funcionario agregó que esto estará disponible únicamente para «renovaciones comunes de la licencia. Tenemos personal médico pero no tenemos psicólogo en el lugar por el espacio disponible. Como ese chequeo es requisito para la renovación de mayores de 70 años, hoy no la podemos hacer. Además, no habrá lugar para rendir el práctico allí tampoco. Sumado a eso y a diferencia con el Paseo del Sol, donde las licencias se imprimen y entregan el mismo día, en la delegación hay que ir a buscarlas al otro día».

Por último, Frapiccini se refirió a la importancia de descentralizar la atención municipal: «Estamos trabajando para abrir el trámite en la localidad de Cerri, con una cantidad importante de vecinos para que no tengan que venir a Bahía Blanca para hacer el trámite. Todavía no tenemos fecha porque estamos resolviendo cuestiones informáticas, pero la idea es que no pasen muchos meses hasta que tengamos allí funcionando el trámite. En Cabildo esto ya se puede hacer desde hace varios meses, atendiendo una vez por semana también con un psicólogo y personal para tomar el examen práctico».