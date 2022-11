Ya lleva dos semanas y media de implementación el boleto combinado para el transporte público en nuestra ciudad: a través de la medida, las y los pasajeros podrán viajar dos o más veces en el transcurso de una hora, abonando solamente el primer boleto. En sus primeros 10 días de aplicación se registraron alrededor de 50.000 viajes gratuitos.

Quien compartió detalles fue Ramiro Frapiccini, director general de Movilidad Urbana del Municipio. Destacó en primer lugar que «estuvimos en los números esperados, aunque pensamos que la gente iba a empezar a usar el sistema más lentamente. Los cálculos previos arrojaban que el 10% de los pasajeros usarían el pasaje combinado. En los primeros días hubo 50.000 viajes que antes se pagaban, lo que corresponde a un 7% de los viajes totales que se pagan«.

¿Qué líneas tuvieron mayor cantidad de boletos combinados? El funcionario destacó que «en los primeros sondeos vemos que en las líneas que más se subieron en el segundo viaje son la 503 y la 502, dos líneas con llegada a la Universidad Nacional del Sur. La tercera es la 519 A que llega al campus de la UNS por Cabrera, y la 507. Son las que más proporción de viajes combinados tuvieron, entre un 8 y 9%. Es muy importante para sectores como la universidad, que tiene pocas líneas que llegan y mucha gente que va».

👥️️La mayoría se registra en usuarios con descuentos (universitarios, escolares, frec. y atributos sociales) 📊En tanto, de los que pagan Tarifa Plana un 5% fueron combinados, es decir que también accedieron al beneficio aquellos usuarios que no personalizaron su Tarjeta Sube pic.twitter.com/bPExV83BNd — Gestión Urbana Bahía (@GestUrbanaBahia) November 3, 2022

«Todavía no estamos viendo una gran cantidad de gente nueva. Hace 3 meses que la cantidad de viajes mensuales ronda los 2.200.000, y antes de la pandemia estábamos en 2,400.000. Hay mucha gente que se volvió a subir al colectivo después de la pandemia. En octubre tuvimos un crecimiento» Ramiro Frapiccini.

Frapiccini se refirió a algunos problemas de implementación encontrados estos primeros días: «Estamos con algunas cuestiones puntuales. El primer día de implementación no funcionó. Hay algunos problemas de programación que no maneja el Municipio. Hay cosas que vemos que no funcionan exactamente como las planeamos y ellos están trabajando en la mejora».

Por último, el director diferenció el uso de boleto combinado entre las distintas categorías de usuarios. Informó que «el porcentaje de combinados es más alto entre los frecuentes y universitarios, no tanto en los escolares. También aparece entre los usuarios comunes que no tienen configurado ningún beneficio, pagando la tarifa plana».