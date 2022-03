Provincia evalúa la implementación del Boleto Universitario en Bahía Blanca

El ministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio, visitó la ciudad y mantuvo una reunión con el rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega y su par en la Universidad Provincial del Sudoeste, Andrea Savoretti.

Según aportó Vega en comunicación con Radio Urbana, la reunión se convocó principalmente para abordar la implementación del Boleto Universitario en Bahía Blanca, medida que el ministro D’Onofrio se comprometió a poner en marcha antes de fin de año.

«De acuerdo al planteo del Ministro, hay un esquema de etapas que primero va a llegar el boleto universitario al AMBA y La Plata, en la segunda etapa va a llegar al resto de las ciudades», aseguró Vega. «La idea es contemplar a todos los estudiantes universitarios, mas allá de la institución educativa superior a la que asistan», agregó.

En este sentido, cabe destacar que el Boleto Universitario comenzará a funcionar en distritos del AMBA a partir de marzo con una inversión de 2.500 millones de pesos.

«El Boleto es un derecho que se otorgó por ley, la universalidad de este beneficio es para todos los estudiantes de la provincia de Buenos Aires. Acabamos de firmar el convenio con todas las universidades del Conurbano y estamos trabajando fuertemente y lo más rápido que podemos en la implementación para el interior. Las realidades e implementaciones son distintas pero tengan la certeza que durante este año va a estar disponible para todos los estudiantes de la provincia y que este derecho que se inicio con aquella lucha de La Noche de los Lápices tenga un final como todos esperamos», aseguró D’Onofio en conferencia de prensa.

Durante la mañana el ministro se reunió con el intendente, Héctor Gay, «en un encuentro al que consideró fructífero y en el cual ya venían trabajando en forma conjunta desde hace varios días», según informan desde el Municipio. Sobre la reunión, Gay señaló que «nos hemos puesto de acuerdo en cómo trabajar en los meses subsiguientes en una agenda que abarca el subsidio en el transporte; el costo del boleto; el boleto estudiantil y soluciones a la problemática que presenta hoy

transitar por la autovía Raúl Alfonsín».

Asimismo, en conferencia de prensa, D’Onofrio dio detalles sobre el abordaje de la tarifa de transporte público: «Hay una mesa técnica para analizar la estructura de costos, cada municipio del interior tiene una particularidad y por eso debemos abordar cada una de ellas para que en los próximos días con esa estructura de costos podamos empezar a analizar la cuestión de los subsidios. La encomienda que me dio el gobernador es trabajar para achicar la brecha que hoy existe entre lo que se paga en tarifas en el interior de la provincia y lo que se paga en la zona del AMBA«, aclaró.

En ese sentido, el ministro también se refirió a los subsidios al transporte que envía el Estado Nacional y el Municipio viene reclamando por atraso en la liquidación: «Pusimos a disposición equipos técnicos tanto del Municipio como de la provincia para terminar de solucionarlo, es una cuestión de documentación que si no está Nación no envía los pagos. El dinero está lo que vamos a trabajar es asistir técnicamente a las empresas para que envíen la documentación y no volver atrasos en el futuro».