Kreplak destacó que por la vacunación, el récord de casos no tensiona al sistema

Según el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, la suba de los casos no se traduce en un aumento de internaciones ni de muertes, por lo que consideran que de momento no es necesario implementar nuevas medidas. “En tanto no tengamos un aumento de las internaciones o de los fallecimientos, no vamos a tomar medidas restrictivas. Iremos viendo, Todo depende de la tensión sobre el sistema de internación”, aclaró el funcionario.

En Bahía Blanca, hay 420 nuevos casos y 1.370 activos, aunque la situación de ocupación de camas es de 12 usuarios por covid, de los cuales 3 corresponden a internaciones intensivas, 7 intermedias y 2 de cuidados mínimos.

Las atribuciones a una baja ocupación sanitaria se lo atribuyen a la eficiencia de las vacunas. En la ciudad el número de vacunados es de 565.973; 276.557 con primera dosis, 243.172 con segunda dosis, y 19.797 con tercera dosis. Hoy en Bahía Blanca, 2.463 personas pasaron por centros sanitarios a recibir su vacuna . “Se está incrementando la aplicación de vacunas en esta población. Nos está ayudando a cumplir el objetivo epidemiológico, que es muy importante”, subrayó Kreplak.

El ministro de Salud recordó a su vez que “el 82% de las personas que están en terapia intensiva no están vacunadas” y destacó que aquellos/as que se vacunan con dos dosis “tienen 20 veces menos chances de terminar en terapia intensiva” que quienes no se inmunizaron.

Desde el ejecutivo provincial, sostienen que el pase sanitario ha colaborado con el aumento en los niveles de vacunación contra el coronavirus en la Provincia, y reiteran la importancia de su aplicación para el desarrollo de una de las temporada de verano que bate récords en las costas bonaerenses.

“Es una normativa, es obligatorio. Nuestro objetivo no es ponerle penalidades a un comercio ni obstruir el disfrute de quienes están veraneando”, apuntó el funcionario oficialista.

