Preocupación local por casos de hepatitis aguda infantil

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta el pasado 27 de abril por la presencia de casos de hepatitis aguda pediátrica con causa desconocida. En ese marco, ya se dio un caso en nuestra ciudad, de un niño de un año y medio que debió ser trasladado al Hospital Garraham en la Ciudad de Buenos Aires para someterse a un trasplante de hígado.

Guillermina Leidi es gastroenteróloga pediátrica del Hospital Municipal, y es la médica que atendió el caso. Informó que se trató de un niño previamente sano, quien «fue ingresado el 29 de abril con hepatitis aguda, y venía previamente con dolor abdominal, vómitos y diarrea. Los padres dieron cuenta de la presencia de ictericia -coloración amarillenta-, lo cual los alertó».

La profesional detalló además que «lo que más nos interesa en las hepatitis de este estilo es ver la función hepática, y en este caso nos alertó. El equipo de pediatría estuvo en la atención al lado del paciente, así como también el servicio del Hospital Garraham que nos aceptó el traslado de forma oportuna. Nosotros sabíamos que estábamos viendo a un paciente con un fallo hepático inminente. La evolución de los primeros días es muy importante, y en este caso fue mala, por lo que iba a necesitar el trasplante, que recibió de un familiar relacionado».

Leidi continúa en contacto permanente con la familia del paciente, y destacó que «está muy contenida, conformes con la atención. El nene evoluciona favorablemente«. Por último, reveló también que «tenemos un paciente internado hoy con un caso sospechoso, que todavía no está en situación de derivación. Se trata de un chico de tres años».

«Son casos que se dan de forma aguda, dentro de una semana. El daño hepático avanza rápidamente, por suerte los padres alertaron a tiempo los síntomas. Las hepatitis aguda están desde siempre, por lo que no cambia demasiado la forma de tratar. Estamos teniendo más casos que otros años, pero a nivel nacional no tenemos definición de brote todavía. Los casos no sobrepasan a los esperados» Guillermina Leidi.

¿De qué se trata esta hepatitis aguda pediátrica?

Quien se encargó de brindar un marco general fue Carolina Miotto, presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría filial Bahía Blanca. La profesional explicó que «la hepatitis que está actualmente viéndose es una hepatitis como cualquier otra; una inflamación del hígado que puede estar motivada por distintas causas. La que vemos ahora parecería tener un origen infeccioso, aunque todavía no podemos determinar la conexión directa con un virus determinado«.

Aún así, y en consonancia con lo que marcó el Ministerio de Salud nacional, Miotto afirmó que «esto no puede llamarse brote porque los casos no están relacionados y son pocos. Me gustaría que los papas se queden tranquilos».

¿Qué síntomas deben provocar la visita médica? «Las hepatitis agudas se dan en chicos sanos, sin antecedentes claros de otro tipo de enfermedad, que comienzan con fiebres, dolor abdominal, decaimiento marcado, y a los que se le agregan los síntomas de hepatitis, como la coloración amarilla, la orina oscura y las heces blancas» enumeró la médica.

Miotto recordó cuáles son las pautas de cuidado para evitar este tipo de enfermedades: «Es importante mantener el lavado de manos, sobre todo luego de ir al baño, cubrirse la boca al toser y estornudar, evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos no higienizadas, completar los esquemas de vacunación y estar atentos a los síntomas de hepatitis».