Pedro Silberman Director de Talento Humano del Ministerio de Salud nacional

La ciudad de Bahía Blanca retrocedió a fase 3 hasta el 11 de octubre por decreto nacional y provincia. La decisión se tomó en torno al crecimiento exponencial de casos de COVID-19 y la saturación del sistema de salud. Hablamos con Pedro Silberman, Director de Talento Humano del Ministerio de Salud: “Bahía Blanca está viviendo una situación muy grave. La saturación de los hospitales es inminente y no hay otra alternativa que disminuir la circulación comunitaria del virus. Hay que hacer tareas en el territorio de forma urgente porque cuando se satura el sistema de salud la mortalidad se triplica. No es algo administrativo o burocrático sino una decisión para que la gente no muera”.

Silberman opinó que en Bahía mientras toda la población hacía un esfuerzo, el Municipio debería hacer algo para frenar la circulación del virus: “Los comerciantes son victimas de la inactividad del municipio. Hoy deberían haber entre 400 y 500 personas en la ciudad haciendo el seguimiento de los contagios, es urgente. Hoy no se puede seguir discutiendo si estamos en fase 3 o 4, este es un problema sanitario donde la población corre riesgo su vida, el Intendente debe ponerse al frente de este problema”.