Finalizaron las asambleas públicas para definir los aumentos de las tarifas del gas para el 2022. Allí pudieron exponer tanto las empresas relacionadas al servicio como diferentes instituciones abocadas a la defensa de los y las consumidoras. Una de las oradoras fue Paula Soldi, directora del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), quien reveló que «ayer en la audiencia expusimos de forma clara que luego de 4 años de macrismo y 2 de pandemia no hay margen para más aumentos tarifarios. El acceso a los servicios públicos es un derecho humano y el precio del gas es trascendental tanto para las familias como para los sectores productivos».

En las últimas intervenciones, la empresa distribuidora de gas Camuzzi pidió aumentos del 79%, mientras que la transportista TGS pretendía incrementos del 105%, siendo éstas las empresas que otorgan el servicio a nuestra ciudad. Sobre esto, Soldi fue dura: «Las empresas no tienen cara después del tarifazo, de obtener las ganancias que quisieron. Eso no se tradujo en inversión ni en mejora de servicio, y lo consumidores lo saben. Hoy vinieron a pedir aumentos nuevamente, eso es no tener vergüenza».

«Cualquier política tarifaria se debe pensar en el contexto, no solo porque el acceso a los servicios públicos es un derecho humano, sino porque todo ese dinero que no gastan allí se destina a reactivar la economía» Paula Soldi, directora del CEPIS.

Un punto importante sostenido por la representante del CEPIS en su intervención fue la segmentación. Explicó que «lo de la tarifa justa lo relacionamos con la justicia social y la equidad. Pedimos segmentación. Para aplicarla correctamente debe haber una aplicación correcta de los subsidios». ¿Cómo funciona eso actualmente? «Todos reciben subsidio por igual, más allá de cuestiones como la tarifa social o la ley de zona fría. Tiene que haber una mayor aplicación segmentada de los subsidios para que lleguen a los usuarios que lo necesitan«.

Con las asambleas ya concluidas, se espera la redacción del informe incluyendo las perspectivas de todos y todas las oradoras. Aunque éste no es vinculante y la decisión última la tiene el Gobierno nacional, Soldi marcó que «creemos que cualquier tipo de adecuación tarifaria que se haga debe estar sujetas a las posibilidades reales de las personas de pagar, por debajo de la línea de la inflación.

