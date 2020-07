Patricia Dominguez integrante del Consejo local de Mujeres

El Consejo Local de Mujeres de la ciudad participo de una reunión con Estela Diaz, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Local de Tornquist donde expusieron el trabajo que viene realizando e informaron de la grave situación y la falta de sensibilidad ante la emergencia social que atraviesan muchas mujeres de la ciudad. Hablamos con Patricia Domínguez, integrante del Consejo Local de Mujeres y Secretaria de la Mujer del PJ:” La idea de la Ministra es crear Consejos locales a nivel regional y provincial. Es una herramienta importante para garantizar políticas concretas para la igualdad”.

Domínguez explicó que en la ciudad no están funcionando las mesas Intersectoriales que son para el abordaje de las violencias por razones de género: “No es prioridad del Municipio. No tenemos ninguna comunicación con el municipio a pesar de que los temas que tocamos les compete de forma directa”. Además han invitado a lxs funcionarixs a participar de lo encuentros del Consejo Local de Mujeres, que deberían presenciar porque lo contempla la ordenanza que crea este espacio, pero nunca concurrieron: “Mediante el Consejo hemos invitado y tratado de que participen desde el municipio, pero no les interesa el área, es un destrato total. La falta de sensibilidad que tienen con la emergencia social es evidente. Con el ejecutivo no podemos contar para nada. No nos toman en cuenta. La hemos invitado a Ana Maceratesi al Consejo pero nunca ha venido. Siempre ha puesto alguna excusa. Cuando la nombraron pensamos que iba a ser distinto, pero nunca logramos que vaya a una asamblea”.