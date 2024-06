Paola Ariente, subsecretaria de Hábitat municipal

Fue presentado en nuestra ciudad el programa «Habitar», para llevar adelante soluciones habitacionales en nuestro distrito. El mismo contará con una inversión total de $1.942 millones en una articulación público-privada, y estará dividido en ejes que harán énfasis en problemáticas puntuales como la vivienda, la reconstrucción post temporal, la electricidad, el saneamiento, etc.

Paola Ariente, subsecretaria de Hábitat del Municipio, explicó en comunicación con Radio Urbana «no es nada que empezamos de cero, sino que tiene que ver con poner en valor el trabajo que ya se viene haciendo. La gestión está en marcha y de forma articulada con Políticas Sociales, Salud, Políticas de Género, etc. A su vez, notamos que muchas de estas líneas de trabajo necesitaban un fuerte financiamiento, por lo que articulamos desde el Municipio la posibilidad de asistencia por parte de las grandes empresas de nuestra ciudad. Se hizo mucho en este poco tiempo de trabajo para poner en valor las cosas que funcionan«.

Como alguno de los puntos más concretos del programa, la subsecretaria aseguró que «se hizo un fondo que el año pasado tenía $3 millones, y con la decisión del intendente este año llegó a $100 millones. Esto permite potenciar el trabajo de las organizaciones que llegan a todos los barrios de la ciudad. A aquellas personas que ven vulnerado su derecho al hábitat se los asiste con un subsidio de materiales. Esto se vio claramente luego del temporal del pasado 16 de diciembre, tras el cual muchas familias quedaron con su vivienda destruida, y trabajamos rápidamente para restituir ese derecho».

A su vez, agregó que «tres empresas apostaron al programa Vivienda Semilla, y pusieron fondos en un corralón para poder darles un núcleo básico de 24 metros cuadrados a familias bahienses, y que a través del esfuerzo compartido puedan recomponer su situación habitacional y evolucionar en la medida de sus ahorros. Se podrán sumar materiales para avanzar en sumarle metros a ese núcleo y construir las habitaciones que completan una vivienda. Apuntamos a que el programa sirva para la población que tiene un terrenito heredado o comprado pero no tienen el primer empujón a estos 24 metros cuadrados y poder vivir ahí».

En cuanto a esa articulación público-privada como método para llevar adelante este tipo de inversiones, Ariente destacó que «el privado siempre apostará a un programa que crea que está bien programado y pensado, con un sustento y fundamento. No pondrá plata en donde no sabe cómo se trabaja. En ese sentido se informó tanto la trazabilidad como la importancia del proyecto, y esto a ellos les sirve para mostrar su responsabilidad social en el territorio del cual son parte. Hablar de tierras y viviendas no es fácil, a veces los discursos políticos tiñen esa situación. Esto no lo puede llevar adelante un solo actor social, es con la comunidad, la cual a veces cuenta con saberes más ricos que los que un equipo técnico del Municipio nos puede dar. Hay que coordinarlos para trabajar en conjunto».