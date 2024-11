Paola Ariente, subsecretaria de Hábitat del Municipio

El día de ayer comenzó el proceso de presentación de las distintas áreas que componen al Presupuesto municipal para el 2025, que ya ingresó al Concejo Deliberante. Las y los funcionarios de cada área de la gestión ejecutiva se harán presentes en el HCD para explicar en qué políticas se destinará la inversión municipal: Ayer fue el turno de Diego Palomo, titular de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat; y las secretarias a su cargo Romina Pires, de Políticas Sociales, Federico Bugatti, de Salud, Mara Recondo, de Discapacidad, Lautaro Girones, de Ambiente, y Paola Ariente, subsecretaria de Hábitat.

Ésta última afirmó en comunicación con Radio Urbana que «desde esta gestión estamos trabajando con una dinámica agencia; pensamos como agencia, con ejes propios que nos ordenan, pero siempre alineados con el resto del presupuesto de la agencia. En lo que compete específicamente a Hábitat, mantuvimos las dos categorías de nuestro espacio: Producción Social del Hábitat, donde se mantienen los programas de mejoramiento habitacional (créditos, subsidios, partidas excepcionales para atender casos puntuales), programas de Electricidad Segura y Fondos Rotativos. Otro de los hitos es la categoría de Integración Socio Urbana«.

«Cada presupuesto particular se había presentado y charlado antes en los distintos Consejos Municipales, ya sea de políticas sociales, hábitat, ambiente, etc. Del mismo participan concejales de las distintas fuerzas, así como miembros de la sociedad civil, por lo que no había nada que no se haya discutido» Paola Ariente.