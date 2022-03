Como desarrollamos ayer con representantes del Comité Técnico Ejecutivo, en este momento no hay actualizaciones en la página oficial quepasabahiablanca.gob.ar sobre la calidad del aire, vuelcos de efluentes líquidos, contaminación acústica, y cámaras a las chimeneas industriales del polo petroquímico. Haciendo un breve repaso, desde el ente comunicaron que diariamente envían los relevamientos al área de Sistemas del Municipio, y que no tienen información del problema. Misma cuestión esbozó Matías Insausti, secretario de Gestión Ambiental; mientras que desde el área de Gobierno Abierto también marcaron no tener que ver con la publicación de los datos.

Eso despertó la preocupación de la oposición local, ya que la concejala del Frente de Todos Paola Ariente, quien también es integrante de la comisión de Medio Ambiente en el cuerpo legislativo, dijo que «no hay excusa para que hoy en día, con los sistemas informáticos qué hay, no se estén mostrando los datos. Esto es información pública, lo tendría que conocer todo el mundo».

«Me sorprende que tengamos que hablar de este tema cuando Bahía se enorgullecía del funcionamiento del CTE. No hay en Argentina un organismo que controle a empresas de esta forma. Se venía haciendo sistemáticamente hace años. Hace dos años modificaron todo, y hoy es muy difícil conseguir datos en Gobierno Abierto» Paola Ariente, concejala del Frente de Todos.

¿Por qué son importantes estos relevamientos? Ariente marcó que «se monitorea porque la potencialidad de siniestro debe controlarse para prevenir cualquier cuestión que pueda suceder. Tenemos un polo petroquímico que no es inocuo a la ciudad. Ninguna empresa es inocua del medio ambiente, aunque no sea la única fuente de contaminación en la ciudad. Cuando uno le pide credibilidad a los organismos, debe hacerlo mediante a controles«.

Esta mañana se llevará adelante la primera reunión formal de la comisión de Medio Ambiente en el Consejo Deliberante, y allí Ariente adelantó que presentará la inquietud y exigirá una respuesta municipal. De no conseguirla, aseguró que requerirá un informe de manera formal.

«Este problema de controles ambientales tiene larga data en Bahía Blanca. Si no se muestran uno puede especular por qué será. Eso no ayuda a despejar susceptibilidades que tiene el bahiense con las empresas del polo y con la Municipalidad» Paola Ariente.

