El proyecto de ley de Emergencia Covid-19 será el marco normativo que reemplazará a los DNU dictados hasta el momento por el Poder Ejecutivo. El mismo, que hoy tiene media sanción del Senador de la Nación, marcará los parámetros de gestión de la pandemia en cada región, de acuerdo con parámetros epidemiológicos y sanitarios preestablecidos. El oficialismo apunta a tratar el proyecto en esta semana.

Hablamos con Pablo Yedlin, Diputado nacional del Frente de Todxs: “Se han opuesto también bloques intermedios que a veces nos acompañan. No tenemos mayoría propia por lo que se necesitan esas negociaciones. No sabemos si esta semana va a haber sesión y si el proyecto va a ir al recinto. Por un lado, ellos expresan que querrían que esto se trate por una ley y no un decreto cuando sale el DNU, es complejo”.

La oposición, compueta mayoritariamente por Juntos por el Cambio, no acompaña el proyecto sin fundamentos claros, ni tampoco presentar ninguan modificación. “Ellos entienden que esta ley permite al Presidente tener superpoderes. También dicen que la ley va en contra de las autonomías provinciales, y lo dicen en medio de una pandemia de 90 mil muertes. Es muy probable que debamos seguir manejando la pandemia a través de DNUs. Lo bueno es que la tendencia de casos es al descenso”. declaró Yedlin.

Por otro lado, El presidente de la nación presentó la semana pasada un proyecto de ley que busca jerarquizar a lxs enfermerxs como profesionales de la salud, además de establecer los mecanismos necesarios para favorecer su formación continua y de calidad e incrementar la cantidad de trabajadores según las necesidades de cada provincia. El Diputado nacional declaró: “Argentina tiene un problema estructural con la enfermería. Tenemos pocos enfermeros en Argentina en relación con nuestra población según los estándares internacionales. El 2% del presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación va a destinar a proyectos que tengan que ver con la enfermería. Estamos hablando con la oposición, entregamos el proyecto que tiene giro en tres comisiones”.