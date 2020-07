Pablo trabajador de la fábrica de bloques de cemento ” La Poderosa”

Los trabajadores de la Fábrica de bloques de cemento del barrio Spurr denunciaron que el Ejecutivo Municipal le quitó su puesto de trabajo. Esta fábrica está enmarcada en el programa ENVIÓN. El municipio facilitó las maquinarias para que lxs jóvenes pudieran aprender y tener un oficio. Pero a fines del 2019, por decisión política, discontinuaron el pago de sus salarios. “Después en 2017 el municipio nos dio una maquina bloquera y ahí empezamos a fabricar para ellos. Nos entregaban la materia prima y nos pagaba nada más la mano de obra. A fines de 2019 nos hicieron menos entregas de cemento. A principios de 2020 nos dieron el golpe final y nos quedamos sin trabajo”, declaró Pablo trabajador de la Fábrica. Además de la bloquera, también funcionaba en el barrio, bajo la misma modalidad las mujeres realizando baldosas. “Nosotros queremos seguir porque sabemos que un proyecto que genera Plata ayuda gente. Nos vamos ayudando entre todos para salir adelante. Queremos ser independientes”.

Desde el inicio del 2020 los trabajadores pidieron una reunión con lxs funcionarixs a cargo del programa ENVIÓN pero nunca les dieron fecha: “No hablamos con nadie del municipio. La secretaria vanina González dijo desconfiar de nosotros. Le pedimos reunión para que explique esto pero no la tuvimos. Hoy no estamos trabajando, no tenemos sueldo y no nos permiten ir al espacio donde estaban las máquinas”.

Hoy los trabajadores de la fábrica se encuentran realizando “changas” y trabajos informales para poder sobrevivir: “Ahora seguimos como podemos, desde enero fuimos haciendo unas changas y con la pandemia se hizo imposible. Vivimos con los bonos del gobierno, porque sin eso no tendríamos ningún ingreso”.