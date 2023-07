A través del Instituto de la Vivienda, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires entregó 15 viviendas en el Municipio de Laprida. Se enmarca en la finalización de un barrio entero en la localidad, el cual cuenta con 31 viviendas de las cuales 14 fueron entregadas a fines del año pasado, y las otras dos todavía están en la etapa final de la construcción.

Del evento participaron Diego Menéndez, administrador general del Instituto de la Vivienda (IVBA), y Pablo Torres, intendente de Laprida, quien detalló que «son 31 viviendas de este programa sumadas a 20 de Nación, y ya están en proceso de licitación otras 100. Hemos podido avanzar con el IVBA para ir atenuando el déficit habitacional en Laprida gracias a este aporte de Provincia».

Sobre las viviendas particularmente, el jefe comunal marcó que «tratamos de que las casas se entreguen de la mejor calidad posible pero que tengan algunas cuestiones ambientales. Tenemos programas en el Municipio que hacen que todas nuestras áreas deban incorporar acciones que relacionadas con el cuidado del ambiente y la sostenibilidad. En las viviendas pusimos especial atención a la aislación de pisos y techos, ventanas con doble vidrios, termos de precalentado solar y composteras domiciliarias».

¡¡¡La alegría de recibir la llave de tu casa!!! 🗝️❤️ 15 familias de Laprida hoy están cumpliendo un sueño muy esperado. Seguimos garantizando el #DerechoAlHogar a más vecinas y vecinos. 💪 pic.twitter.com/h93XyeXJMH — Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano (@MinHabitatPBA) July 17, 2023

«Tuvimos históricamente en los últimos 50 años una población estable de 9.000 habitantes. Empezamos a crecer en los últimos tres censos. En el último el crecimiento fue del 10%, a contramano de otros distritos de la región.» Pablo Torres.

En ese sentido, el intendente resaltó que las casas se plantean según un «módulo que propone el IVBA que he visto en varios municipios de la Provincia. Estamos terminando estas 31 y las 20 de Nación; en los próximos dos meses van a estar todas entregadas. Ya abrimos la licitación para 100 más, y la semana que viene firmaremos un convenio de cuatro viviendas para la localidad de San Jorge».

Por último, Torres analizó que «Laprida tiene 12.000 habitantes según el último censo, y casi 4.500 viviendas. No debiera haber déficit habitacional con estos números, pero para la última entrega se anotaron 525 familias. Nosotros chequeamos para que las viviendas lleguen a los grupos familiares que más lo necesiten, reduciendo la discrecionalidad. No hemos entregado ni una sola vivienda a dedo, no hay que ser ni conocido, ni amigo, ni militante».