Pablo Recalde, Comercial

Comercial va en busca de la recuperación en la Primera División A de la Liga del Sur. En la ante sala al choque ante Bella Vista, Pablo Recalde, dialogo en Zona Futbolera.

El orientador no quedo conforme por lo realizado en el último partido, “Fue un partido donde me parece que, haciendo un balance de los partidos que tuvimos con Tiro y Villa Mitre fueron los más flojos que tuvimos, no quedamos conformes”

Además, Recalde agregó, “Por momentos quedamos muy largos, no llegábamos nunca a la segunda pelota, nosotros tenemos que jugar más corto y pelear esas pelotas con otra intensidad”

Ya palpitando el enfrentamiento en La Loma “Es un partido como todos, va a ser trabado y va a depender mucho de la eficacia que tengamos. Para ellos también va a ser una prueba porque es el primer partido que va a ser de local con su publico, tendremos que estar preparados”

“Si juega todo, nosotros tenemos un equipo más experimentado pero lógicamente en algunos partidos lo hemos sentido en la parte física, es un torneo con equipos más dinámicos”

Por último, pensando a futuro, “El otro fin de semana ya tenemos de vuelta el clásico y esto va pasando rápido no te podes quedar con si jugaste bien o mal el domingo sino ya tenes que poner la cabeza en el otro fin de e ir para adelante”

