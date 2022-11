El hospital municipal anunció hoy que la guardia está sobrepasada, debido a que registra ocupación total de las camas por, entre otras enfermedades, afecciones respiratorias.

En ese contexto, Pablo Fernández Keller, Jefe de Especialidades Clínicas del Hospital Municipal recomendó a la población hacer un uso responsable de los servicios de emergencia y los consultorios de guardia.

«Hay más pacientes que camas disponibles. Por este motivo, tenemos pacientes internados en nuestros consultorios que eran para lo ambulatorio, ponemos una cama al lado de otra o de una camilla, y hasta hemos llegado a pedirle camillas a las ambulancias».

«No solo el hospital está colmado en su capacidad sino que en algunos servicios están sobrepasados, como guardia, pediatría y clínica», agregó.

Según explicó, la situación no es nueva, lo que ocurre es que «las internaciones son cada vez mas prolongadas y más complejas. Esto hace que requiera más tiempo de estadía y eso repercute directamente en la guardia».

“Actualmente estamos con una ocupación del 100%, de las 40 camas todas están ocupadas» y a eso se le suma que «hay una menor atención de algunos hospitales, como el Penna, entonces la población se vuelca en nuestro hospital. Y en este último mes hay un pico estacional que normalmente era septiembre y ahora se demoró un poco, con aumento de los casos virales, principalmente de gripe A».

Por último, el especialista recomendó «reforzar el lavado de manos, hoy el tapabocas es muy difícil volver a utilizarlo masivamente. Tratar de no juntarse si hay alguien enfermo. Y si uno se da cuenta de que no se trata de una patología grave, no consultar en la guardia del hospital y dirigirse a una sala médica”.