Pablo Derromediz, representante de los feriantes del Parque Independencia

A menos de un mes del cambio de Gobierno municipal, aún resta finalizar muchas de las obras de intervención sobre el espacio público iniciadas por la gestión Gay. Una de las más importantes que deberá asumir la intendencia de Federico Susbielles a partir del 10 de diciembre tiene que ver con la zona de los feriantes que trabajan en el Parque Independencia.

Pablo Derromediz es representante de las y los feriantes del Parque Independencia, quien marcó en comunicación con Radio Urbana que «ayer nos juntamos y fuimos a pedir respuestas a Pablo Bianco (director municipal de Espacios públicos). Lo que buscamos es que nos dejen volver a nuestro lugar de trabajo, sobre asfalto. Hoy estamos sobre la tierra en espacios con desnivel donde la gente no puede transitar. Vemos que la obra no avanza, nos dieron una fecha y eso no se cumplió. Entendemos los atrasos pero se les fue de las manos. La idea era en un mes poner los pasillos de la feria, y ya van tres meses sin que pase nada».

«Hoy hay alrededor de 140 feriantes de los 184 que éramos antes de la pandemia. El lugar donde vamos a trabajar es el mismo que antes. Lo que hicieron fue sacar los puestos para poner hormigón articulado y luego volver a ponerlos» Pablo Derromediz.

En cuanto a la necesidad de las y los feriantes, destacó que «diciembre es un gran mes en cuanto a ventas, hace tiempo que no trabajamos en condiciones y no estamos vendiendo bien. Yo se que las obras eventualmente se van a terminar, pero nosotros queremos trabajar en diciembre, es una urgencia. Si no llegan a terminar la obra del articulado y los puestos, pedimos que nos dejen volver en diciembre a ese lugar, y que después se tomen el tiempo que quieran para terminarlo».

Derromediz detalló que la obra no avanza hace días debido a que «no pudieron terminar el piso porque no tenían arena. No hablamos ni de hormigón ni de asfalto, son tres pasillos de 100 metros. No es una obra muy compleja, algunos obreros se fueron del parque para seguir con otras obras. Si no pueden conseguir arena para este sector del parque, ¿qué van a hacer con todo el resto? Resta un montón de obra todavía«.

¿Cuál fue la respuesta del funcionario municipal? «Bianco ya se fue, no tiene ganas de trabajar. Nunca nos trató bien y no hemos tenido respuesta de su parte, por lo menos hacia nosotros. Una de sus respuestas cuando le preguntamos qué iba a pasar después del 10 de diciembre fue ‘es lo que ustedes votaron‘».