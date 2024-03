Pablo Daguerre, concejal de Juntos por el Cambio

Este jueves 21 de marzo se cumplió un año del descarrilamiento del tren Bahía Blanca – Buenos Aires a la altura de Olavarría, siendo el segundo ocurrido desde 2022. Desde ese momento el servicio se encuentra interrumpido, y todavía no hay noticias sobre una posible reanudación.

Pablo Daguerre es concejal de Juntos por el Cambio, además de presidente del Comité local de la Unión Cívica Radical. En comunicación con Radio Urbana, destacó que «es poco lo que se conoce. Se hace muy difícil porque no hay respuestas no solo al Conejo Deliberante, sino a las propias cámaras legislativas provinciales y nacionales. Hemos realizado un pedido de informes y tampoco encontramos ninguna respuesta. Lo último que nos dijeron fue por parte de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, y nos dijo que este corredor se encuentra concesionado a las empresas Ferroviario Expreso Roca y al Ferro Expreso Pampeano, y este segundo corredor está en muy mal estado. Antes del descarrilamiento debieron bajar las velocidades, por eso el viaje pasó a durar de 12 a 19 horas, y luego se interrumpió totalmente porque el mal estado terminaba de romper los equipos. Por parte de Trenes Argentinos y de Ferro Expreso Pampeano nunca hemos obtenido nada».

Feliz cumple!!! 1 año sin el servicio de 🚂 que une #Bahia con #PlazaConstitución

Nota en @infocielo https://t.co/4vS6bIFKy2 — Pablo Daguerre (@pablo_daguerre) March 22, 2024

«Hemos intentado hablar con funcionarios, incluso acercarles alguna inquietud cuando el ministro de Transporte provincial Jorge D’onofrio vino a la ciudad, pero no se ha podido lograr. Y con el cambio de Gobierno nacional todavía no hemos hablado nada. Incluso todavía no se han nombrado funcionarios a cargo de las segundas y terceras líneas» Pablo Daguerre.

Haciendo un repaso histórico de la problemática del tren, el edil marcó que «entre 2017 y 2019 el crecimiento en la cantidad de usuarios había sido exponencial, superando un 120% no solo de Bahía Blanca, sino también de la región. Era competitivo económicamente, y tardaba solo doce horas cuando los colectivos lo hacían en ocho. El tren era una opción competitiva y cómoda, con tres frecuencias semanales. Después de la pandemia hubo un abandono absoluto no solo de las empresas, sino también del Gobierno nacional, que no hizo nada para que esas empresas generen las inversiones necesarias. Cuando se retoma el servicio lo hizo con dos frecuencias semanales. Lo que sucedió el 21 de marzo de 2023 era una crónica de un final anunciado, por suerte no lamentamos victimas. El servicio hoy está suspendido sin saber que sucederá de aquí en adelante. Para carga se sigue utilizando, para pasajeros se necesitan otras medidas de seguridad. Las empresas deben invertir fuertemente para reparar las vías, pero no se sabe la política que tendrá el Gobierno nacional, es una fuerte incertidumbre».

Finalmente, Daguerre reflexionó que «hay una cuestión mas profunda, Bahía Blanca está siendo olvidada en muchos aspectos, y este es uno de esos. No hay que olvidar lo que costó que vuelva el vuelo nocturno desde el aeropuerto. El entramado político local debe vender a la ciudad como un lugar importante, ha dejado de ser la puerta de entrada del sur. No es la idea competir contra otras ciudades, sino poner en valor el rol de la ciudad, no nos podemos quedar con la narrativa de las ofertas académicas, turísticas, o el bicentenario, si no se acompaña con obras en todas las dimensiones. Vamos perdiendo algunas banderas y batallas. Si seguimos así, veremos abandonado el tren, así como el paso urbano de El Cholo».