Pablo Alabarces, escritor y sociólogo

En el marco del ciclo “Tomá nota”, Pablo Alabarces, escritor, sociólogo y licenciado en Letras por la UBA, dará la charla: “El sentido de la vida según la cultura popular argentina». El encuentro será este viernes 1, a las 20hs, en el Colegio de Escribanos de Bahía (Belgrano 252).

Alabarces brindó su punto de vista sobre el contexto cultural y social que atraviesa Argentina. En vistas de los resultados electorales, donde múltiples organismos, instituciones y referentes se expresaron en contra del candidato Javier Milei y no lograron revertir su intención de voto, Alabarces se expresó sobre la supuesta crisis de representatividad que atraviesa nuestro país. «Las instituciones siguen siendo lugares muy pesados en la vida de las personas y lo demuestra el propio presidente electo. Por un lado, se pasaron toda la campaña hablando mal de la casta y después armaron su gobierno en base a los cuadros que le pasa la casta. Romper con lo institucional parece ser un buen argumento aunque después no lo hagas. En resumen, estamos frente a un fenómeno de crisis de representatividad de los espacios formales pero habría que ver con detalle de qué instituciones estamos hablando».

Actualmente explotó el individualismo popular

En esta línea, señaló que la sociedad argentina se encuentra en un período individualista. «Por supuesto, esto falla a cada paso. La presunta meritocracia no es tan meritocrática. Uno de los abanderados de la meritocracia es el ex presidente Macri y es un heredero, no ha conseguido nada por mérito propio. Lo del individualismo está muy claro desde hace 30 años, cuando empezó el ciclo neoliberal en Argentina. Thatcher lo sintetizaba muy bien al decir “no existe la sociedad, lo que existen son individuos”. Lo que explota ahora es el neoliberalismo popular».

Sobre este punto, Alabarces agregó que el individualismo popular reemplaza el concepto de clase. «La clase ya no es un lugar de referencia. En el discurso, desaparecen las clases en conflicto y se habla de grieta, individuos de un lado y del otro».