Falleció una adulta mayor de 82 años con un diagnóstico de neumonía. El testeo post mortem dio positivo COVID-19 y actualmente se encuentra en investigación epidemiológica. Hablamos con Pablo Acrogliano, Secretario de Salud del municipio: “En este caso se derivó a los 6 abuelxs y se aisló a la familia que los cuidaba en su domicilio. Entre hoy y mañana se están los resultados de los análisis. El tema de los geriátricos es muy difícil de resolver, se estima que hay más de 200 clandestinos. Es muy difícil el control porque en los papeles no existen”. Pensar que no íbamos a tener impacto de coronavirus en la Ciudad no era real, lo que tenemos que evitar es que la circulación comunitaria se retrase lo más posible”.

El Secretario de Salud explicó que se realizó la evacuación inmediata de lxs adultxs mayores:”Ayer a partir de la notificación del caso, las medidas que se tomaron es aislar a lxs adultxs mayores y analizar los contactos estrechos”.

https://urbana939.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/Pablo-Acrogliano-1320.mp3