Luego del batacazo de La Libertad Avanza en las elecciones de este domingo, el espacio liberal fue la tercera fuerza más votada en la categoría intendente en la ciudad de Bahía Blanca. En ese sentido, el candidato que acompañaba a Javier Milei en la boleta en nuestra ciudad fue el más votado individualmente: lo eligieron 42.393 personas.

Se trata de Oscar Liberman, candidato a intendente por La Libertad Avanza, quien aseguró en comunicación con Radio Urbana que «estuve tranquilo desde el domingo, yo esperaba algo así porque trabajamos para eso y nos mantuvimos en esa línea. El resultado fue coherente y estamos contentos. La mayoría de los periodistas nos hacían bullying cuando decíamos que íbamos a ganar. Tuvimos una campaña muy corta de 46 días, austera y hablando con la gente. Cuando vino Milei fue la confirmación del trabajo que estábamos haciendo, fue un sondeo la reacción de la gente. Reforzamos ese trabajo hasta el final y esto fue lo que sucedió. No miré ni quise mirar encuestas».

«Yo no miro a los costados, no se quién es mi rival, estoy enfocado en mi propia campaña. Tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria hicieron buenas elecciones. En una elección de tercios es difícil saber qué va a pasar» Oscar Liberman.

En Bahía Blanca, Javier Milei recibió 53.232 votos. Esto significa que 10.839 personas eligieron al candidato liberal en la categoría presidente a la vez que decidieron recortar al candidato local y dejarlo fuera de su sobre. En ese sentido, el economista marcó que «el voto a Susbielles junto con la boleta con Milei fue un voto inducido, trabajado para eso. No lo digo de una forma descalificadora, hay barrios donde Unión por la Patria trabajó muy bien y tuvo buena respuesta. Hubo barrios en los cuales no llegamos a tener presencia, en 46 días no llegamos a recorrer todos los lugares».

Por último, Liberman analizó por qué fue inesperada su elección en la ciudad, y cómo no salió reflejado en ninguna encuesta: «Tenés un 30% de gente que no iba a votar como mínimo, sumado a un 30% de indecisos. Hay un 60% del padrón que no se podía sondear. La única muestra se saca sobre el 40%, y se expande eso al 100%. Eso no sirve, no se sabe qué va a hacer el indeciso. Además, yo avisé que iba a haber un corte de boleta muy grande».