Omar Cerrone, titular del Centro de Analistas Clínicos

Las y los bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires advirtieron por un aumento desmedido en los insumos para llevar adelante su labor profesional. Omar Cerrone es el titular del Centro de Analistas Clínicos de nuestra región, y detalló que «la Federación de Bioquímicos expresó que si no hay una recomposición de emergencia de las obras sociales y prepagas en 20 días habría una suspensión de los servicios. La cuestión de los incrementos en insumos luego de la devaluación es absolutamente real, hoy no tienen ningún tipo de control. En un 85% son importados, y han aumentado entre un 50% y un 200%«.

Aún así, el profesional aclaró que «no se va a dejar de atender a nadie. En el caso de que no hubiera una recomposición acorde, si no se hace cargo ni el Gobierno, ni las obras sociales, ni las prepagas, habría que avanzar en un sistema de copagos para poder seguir desarrollando la actividad. Lo único que pretendemos es proteger las fuentes de trabajo».

«Bahía Blanca tiene 50 laboratorios. Nuestro distrito va desde Patagones hasta González Chávez, y allí tenemos 156 laboratorios con 250 bioquímicos afiliados. Nuestra institución nuclea a los laboratorios, entre los cuales hay muchos sin empleados y otros con más de 200» Omar Cerrone.

El bioquímico contextualizó la situación actual al recordar que «hace 25 años la rentabilidad era cercana al 20%, y en estos años aumentaron los gastos a expensas de la ganancia del bioquímico. Es una exageración que genera un riesgo al sostener esta situación laboral. Todas las determinaciones que realizamos utilizan insumos, drogas y aparatos que son importados. Absolutamente todo aumentó. Además, al tener empleados cuesta la carga económica».

Por último, Cerrone aseguró que «venimos discutiendo con las obras sociales y las prepagas hace muchísimos años, este no es un problema nuevo. Se vienen realizando recomposiciones que tienen que ver con las paritarias de los empleados, haciendo que las empresas aumenten en un mismo valor. Lo que sucedió es que ese porcentaje nunca se terminó respetando equitativamente«.