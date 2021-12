Hoy, a las 18:30, organizaciones sociales y políticas de la ciudad convocarán en Plaza Rivadavia para manifestarse tras los hechos de violencia y promulgación de discursos de odio que vivimos en Bahía en los últimos meses. “Enfrentamos a quienes nos quieren con miedo con arte, color y sobre todo UNIDAD en la DIFERENCIA”, esboza la convocatoria.

Hablamos con Olga Curipan titular de la casa cultural Ruka Kimun Mapuche de Bahía Blanca, quien fue víctima de un atentado en la puerta de su casa: “Una bomba en mi domicilio particular. Luego los panfletos amenazándome a mi y a la comunidad. Estamos transitando como familia y comunidad una situación compleja. Nadie está preparado para una situación de esta naturaleza».

Lo nuestro por suerte no llegó a ser lamentable como la muerte de nadie, pero ¿Qué esperamos?”.

Curipan analizó que tras el atentado la policía se prestó a atenderlos:» Actuó como debería actuar», pero que el proceso judicial no está siendo el esperado y es lento: «Es algo de no entender cómo no se actúa de manera rápida. Al momento no hay ninguna respuesta concreta y efectiva».

Con respecto a la convocatoria para la plaza Rivadavia, hoy 18:30, Curipan explicó que fue organizado por gente de la sociedad civil, bahienses de todos los sectores: «Esta bueno saber qué hay algo que nos unifica».