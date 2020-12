Ofelia Fernández legisladora porteña del Frente de Todxs

Hablamos con la legisladora porteña del Frente de Todxs, Ofelia Fernández, sobre el proyecto de ley que prevé la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, de la agenda feminista y también de los embates de odio que recibe cotidianamente en sus redes sociales. “Nosotras lobby no hacemos, del otro lado hay aprietes y amenazas, tenemos una enorme convicción y lo seguiremos haciendo hasta que sea ley”, aseguró.

“Los anti derechos son profundamente reaccionarios, pero no contaron con el nivel de transversalidad que tiene el feminismo, porque a medida que nosotras somos más, tenemos más compromiso y ellos lo hacen por derecha. Entonces, evidentemente, a medida que nosotros vayamos avanzando con una relación más estratégica también van a redoblar la apuesta, pero en un sector como el anti derechos es volverse más cruel y tramposo”.

“La jura, la asunción y mis discursos, los insultos hacia mí se volvieron persistentes, pero no me lo tomo personal, no me hacen cuestionar mi idoneidad. En todos estos meses fueron incluso inventando cosas para poder hablar de mí, ni siquiera se fijan qué proyectos presento o qué disputas en el plano de lo político intento desarrollar como para discutir eso en todo caso, hasta llegaron a involucrar a mi familia con cuestiones completamente ficticias. Pero también sé que las redes inflan un mundo que muchas veces es de mentira, o por lo menos mucho menor a lo real”, explicó.

“Tratan de sacarnos del plano de la discusión política, para mí eso ya está muy claro. Con las feministas particularmente, discuten nuestras formas, nuestros cuerpos o nuestro tono porque no se bancan discutir nuestras ideas”. Al mismo tiempo, destacó que “este no tiene que ser este el techo, sino que se piense el potencial que se le puede sacar en un escenario que los jóvenes tomen decisiones”.

La joven legisladora hizo un análisis de las políticas del Jefe de Gobierno Porteño, y lo caracterizó: “Creo que hay un punto central que es la reproducción de la desigualdades, en cualquier área de gestión las políticas están pensadas para un solo segmento”.