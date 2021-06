Octavio Bianchi Sansinena

Hablamos con Octavio Bianchi, jugador de Sansinena, del empate en San Juan ante Sportivo Peñarol y el presente del tripero en el Federal A.

Luego de la igualdad en el cierre de la séptima fecha, el delantero autor del 3º gol analizó el mismo: “Un partido muy raro, pero bueno nos trajimos un muy buen punto que tendremos que hacer valer en Cerri”

Con respecto a lo sucedido con los arbitrajes en anteriores partidos: “Quedo a la vista los dos partidos que perdimos acá con Sol de Mayo y allá en Madryn, nosotros no nos quedamos con eso porque tenemos que seguir para adelante”

El ex Bolívar reconoció que frente a Olimpo no salió nada de lo planificado: “Nos equivocamos y la pagamos caro, a ellos le salieron todas y paso lo que paso, la idea era no quedarse con eso y salir para adelante”

“El grupo me abrió los brazos ni bien llegue, es muy unido, la verdad que contento”

Por último, sobre lo que significa jugar este campeonato, lo analizó de la siguiente manera: “Este torneo es muy cambiante, el último le puede ganar al primero y así sucesivamente, es un torneo duro, hay que ir paso a paso y las cosas como venimos trabajando vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder”