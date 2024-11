Continúan las manifestaciones en contra de las políticas de ajuste llevadas adelante por el Gobierno de Javier Milei. Desde la aprobación de la modificación de la ley de movilidad jubilatoria, han sido justamente los jubilados y pensionados quienes se movilizan todos los miércoles al Congreso de la Nación para reclamar por mejores prestaciones. En ese contexto, no es la primera vez que sufren la represión por parte de las fuerzas policiales.

Nora Biagio, integrante del Plenario Trabajadores Jubilados, marcó que «esto nos viene pasando desde la aplicación del protocolo antipiquetes de Bullrich desde el momento que asumieron, con una disposición dictatorial y antidemocrática. Resolvieron no permitir las movilizaciones, muestran que no están dispuestos a ser cuestionados por nadie. Aún así, no han podido ni podrán impedir las movilizaciones; desde la primera allá en diciembre del año pasado venimos ganando la calle. Ningún Gobierno tiene derecho a violar la Constitución e impedir la manifestación de la gente, es una medida ilegal. Además, si no nos manifestamos, nos hundimos en una situación peor».

Escuchen a @NoraBiaggio: Las autoridades del PAMI nos dicen que los jubilados que no reciban medicamentos al 100% o atención van a seguir así. Esta es la respuesta resumida que nos da el gobierno de Milei a los viejos ademas de la represión #FueraMilei pic.twitter.com/IdaTA6XSTM — Plenario de Trabajadores Jubilados (@ptjubilados) November 7, 2024

«La gran lucha de los jubilados generó conciencia e impactó en la caía de la imagen de Milei en gente que lo votó y hoy no quiera saber nada con él. Recibimos el apoyo de diferentes sectores que intervienen en nuestra lucha. Falta que venga más gente, es cierto, pero se fueron agregando nuevas movilizaciones a partir de lo que comenzamos nosotros» Nora Biagio.

En ese sentido, la jubilada destacó que «los jubilados venimos perdiendo de forma sistemática no solo por la retracción de los haberes, sino que también perdemos la posibilidad de acceder a los medicamentos gratuitos, algo que nos agrava profundamente la situación. Marchamos también al PAMI para reclamar la devolución de los medicamentos y que termine su intervención, porque el organismo por ley debe ser dirigido por un directorio de mayoría de jubilados y trabajadores».

Finalmente, Biagio aseguró que «Milei decidió vetar la Ley de Movilidad cuando el Congreso votó a favor, el puede hacer eso y nosotros no podemos movilizarnos para mostrar nuestro descontento. La Constitución nos avala a manifestarnos, por lo que no nos vamos a callar. Hemos pasado todos los Gobiernos, somos la generación que intervino en el Cordobazo, en el Argentinazo en el ’75, en la crisis de De La Rúa. Hoy decimos lo mismo: ‘Fuera Milei‘ porque no le hace bien a ningún sector. Cada día que pasa hay más hambre, mientras el Gobierno festeja un superávit fiscal basado en el recorte a los jubilados y el robo de nuestros medicamentos».