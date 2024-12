En el marco de los intensos recortes a las y los jubilados que está efectuando el Gobierno nacional, este jueves 5 de diciembre se llevará adelante una movilización en nuestra ciudad. El reclamo tiene que ver particularmente con el ajuste en jubilaciones, y la eliminación de los medicamentos gratuitos que se entregaban a través del PAMI.

Nora Alfaro, dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP), expresó que «es una medida que nos ha generado mucha tristeza a los jubilados, si antes no nos alcanzaba para comprar los remedios hoy nos alcanza mucho menos; hay que comer, pagar los impuestos, los gastos de la casa, y a esto ahora se le suman los medicamentos. La mayoría de nosotros estamos en por debajo de la línea de la indigencia, y ya muy por debajo de la pobreza. Aportamos mas de 30 años para vivir así como estamos, es muy triste y no se a dónde vamos a llegar. Por todo esto invitamos el jueves a que salgamos todos los jubilados, la calle es nuestra».

Se elimina el programa de medicamentos gratuitos del PAMI. Esto agrava la crisis de acceso a medicamentos y suma un nuevo capítulo a la política sanitaria del gobierno nacional que profundiza nuestra preocupación. Solo accederán a la medicación cubierta al 100%, y mediante un… — Nicolás Kreplak (@nkreplak) December 2, 2024

«Debemos pelear por nuestros derechos, y sobre todo el PAMI que es del jubilado y no del Gobierno de turno. Si no peleamos por esto, nadie lo va a hacer por nosotros. Después de la marcha nos reuniremos entre las distintas agrupaciones de jubilados para ver cómo continuar» Nora Alfaro.

La dirigente agregó que «estar pidiendo limosna después de trabajar tantos años es rebajarnos a donde no debemos. Nosotros somos los dueños del PAMI, no el Gobierno, y debemos pelear para que vuelva a los jubilados. No puede ser que nos saquen los medicamentos, no podés quedarte sin las pastillas para la presión que salen $70.000 ganando $230.000, no nos alcanza de ninguna manera. Por eso tenemos que salir todos juntos a la calle».

Finalmente, Alfaro concluyó que «es una vergüenza muy grande tener a este hombre de Presidente, es desastroso lo que está haciendo con nuestros viejos. Ves a la gente que no le alcanza para comer o comprar un medicamento. Al final parece que la casta somos nosotros los jubilados, nos sacó todos. Somos los ‘viejos meados’, nos quiere ver muertos y no en la calle, pero vamos a seguir peleando por lo nuestro, no lo vamos a permitir».