Noemí Crivellini, referente de la Comisión de Usuarios Testigos del transporte público

A mitad de este 2025, está estipulado que termine la concesión de las diferentes líneas de transporte público de pasajeros que funcionan en nuestra ciudad. En ese sentido, se están trabajando alternativas para mejorar, actualizar y hacer más eficiente el trazado de las mismas. Alguno de los puntos más reiterados tienen que ver con un pedido de ajuste de las frecuencias, mejora de unidades, renovación y extensión de recorridos, entre otros.

Noemí Crivellini, referente de la Comisión de Usuarios Testigos, explicó que «nuestro grupo empezó a funcionar en el 2009, cuando llegó el grupo Plaza a nuestra ciudad y tuvimos un sinfín de inconvenientes. Allí los pasajeros pedimos ayuda al Concejo Deliberante porque constantemente se perdían turnos médicos, trabajos, etc. Nos dolía lo que estábamos viviendo, e iniciamos este recorrido para sentarnos en una mesa en el Concejo Deliberante para señalar las falencias y preocupaciones que nos afectan como usuarios. Siempre trabajamos en conjunto con los funcionarios y concejales debatiendo los temas que nos proponen los usuarios».

«La gente que quiera colaborar en este trayecto nos puede escribir a mi casilla de correo crivellininoemi@hotmail.com. Estamos abiertos a que los usuarios puedan manifestar sus inquietudes, así podemos hacer un mejor trabajo y tener un mejor transporte» Noemí Crivellini.

Por su parte, señaló que los puntos más importantes a mejorar dentro del sistema tienen que ver particularmente con «los horario y recorridos, así como también otros temas que pueden ser la limpieza de unidades, el trato y la capacitación de los choferes, son diferentes temas que nos suelen perjudicar. Hace poco tuvimos una asamblea general por el tema de los horarios de inicio de los recorridos, que aún en verano no deberían ser modificados. La gente va a trabajar igualmente más allá de la época del año, por lo que los colectivos tienen que salir entre las 5:00 y las 6:00 AM según el colectivo. Toda la vida fue así, y gracias a Dios eso se pudo arreglar. También tratamos el tema de la línea 319, donde la gente va sin aire acondicionado, parece que es una lata de sardinas. Por último, quedamos para febrero para hablar de la reestructuración de los nuevos contratos y nuevos recorridos, porque el colectivo no esta llegando a muchos lugares y tenemos que tratar que las líneas no se interpongan una con la otra».

¿Cuáles son las expectativas para la próxima modificación o renovación de las concesiones? Crivellini marcó que «hoy las empresas no están bien; San Gabriel se quiere ir y tiene en venta la empresa, SAPEM dijo que posiblemente no firme el contrato, y Fournier está ahí peleando. Nosotros queremos que se llegue a un acuerdo, pero entre otras cuestiones nos dicen que el pasaje está desfazado. También es cierto que muchos de los beneficios terminan perjudicando al empresario. Además, hace mucho tiempo estamos en la lucha del precio del boleto, una cuestión sobre la cual tenemos que tener conciencia. Si queremos tener transporte público como la gente, tenemos que colaborar entre todos».