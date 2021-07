Nicolás Sánchez – Liga Argentina

Hablamos con Nicolás Sánchez, nuevo refuerzo de los Guerreros, analizando la finalización de la primera parte del Torneo. La Villa finalizó con dos derrotas, ubicándose en el segundo puesto de la Zona Sur. Ahora deberá entrentar a Ciclista en los cruces. “Perdimos los dos partidos pero las sensaciones fueron positivas. No alcanzo en ambos pero mejoramos. Tenemos mucha rotación hoy y no alcanzo. Peleamos hasta el final”, explicó Nico.

Su llegada se debió a una lesión de Branco Salvatori, donde el base proveniente de Pacífico llegó para reforzar a los Guerreros en lo que viene. “Hable con Lichi (De Tomassi) el miércoles al mediodía. Me comento la lesión de Branco y le dije que estaba a disposición, estaba entrenando con Pacifico esperando que empezara el torneo local. Esa misma noche entrene y firme los papeles, a disposición del equipo. Yo me estaba entrenando para arrancar el torneo local, me vino bárbaro. Es un club hermoso que pelea arriba”, detalló.

Fue todo muy rápido para Nico, donde se entrenó, viajó y tuvo la posibilidad de disputar sus primeros minutos. El desafío de Villa Mitre lo entusiasmó y rápidamente llegó a un acuerdo con la institución para sumarse. “Es un club de Bahía, una oportunidad única. La Liga Argentina es un torneo durísimo, todos los equipos son buenos. Espero lo mejor, es un lindo desafío. Voy a dar lo mejor posible. Estaba tranquilo en mi casa. Y ya viajamos, recién estoy llegando a casa. Todo muy rápido. Los chicos re bien todos, me recibieron muy bien. A la mayoría los conocía, la mejor relación. Hable con Lichi y me dijo que no me desespere. Que vaya conociéndome con el equipo, para dar una mano mas que nada en los playoff”, sentenció.